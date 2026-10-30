Tarifas aumentan desde el 1° de noviembre en luz y gas

- Publicidad -

Los nuevos cuadros tarifarios fijan subas de 3,57% en electricidad para el AMBA y de 2,17% en gas para todo el país, mientras el Gobierno prorrogó topes de consumo y bonificaciones del esquema subsidiado.

Las tarifas de electricidad registrarán una suba del 3,57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las del gas natural aumentarán un 2,17% en todo el territorio nacional a partir del próximo 1° de noviembre. La adecuación responde a los nuevos cuadros tarifarios informados por los organismos reguladores del sector energético, con un impacto que en el servicio eléctrico no alcanza a las provincias debido a que sus esquemas de distribución dependen de entes reguladores locales.

En el caso del suministro eléctrico metropolitano, las estimaciones generales marcan un ajuste de $1.700 en las facturas finales. Frente a ese cálculo, estimaciones elaboradas por la Secretaría de Energía determinaron que para tres de cada cuatro usuarios el incremento promedio rondará los $1.150, mientras que la suba del servicio de gas del 2,17% se aplicará de manera homogénea en las distintas jurisdicciones del país.

- Publicidad -

Respecto al esquema de subsidios, la autoridad energética dispuso prorrogar el bloque de consumo base bonificable en 200 kWh, extendiendo el nivel aplicado en septiembre y octubre frente al parámetro original que fijaba un recorte a 150 kWh para el período en curso. Con esta medida se mantendrá una bonificación del 50% general y del 25% extraordinaria, consolidando un descuento del 75% sobre la energía para los beneficiarios registrados bajo los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

La Secretaría de Energía resolvió asimismo sostener en el gas natural la bonificación general del 50%, postergando el cronograma base del esquema que estipulaba su reducción al 0%, a la que se adiciona un 24,25% extraordinario que totaliza una quita del 74,25% en la factura. El mecanismo de actualización mensual del componente eléctrico se computa mediante una fórmula combinada entre el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En referencia a los componentes de costos, fuentes oficiales de la cartera sostuvieron que “el aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente”. (Agencia OPI Santa Cruz)