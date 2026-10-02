El costo del gas se multiplicó por 6,4 en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El cargo fijo residencial trepó hasta 101 veces en dos años y el nuevo cuadro tarifario nacional suma aumentos mientras el Congreso recortó el alcance del beneficio por Zona Fría.

El costo del gas natural multiplicó por 6,4 su peso sobre la Canasta Básica Total en Tierra del Fuego entre abril de 2024 y abril de 2026. Una boleta testigo pasó de representar el 1,74% de la canasta familiar a concentrar el 11,13%, tras alcanzar un pico del 14,14% en 2025.

Las investigadoras Patricia Vara, Cinthia Naranjo, Libera Guzzi y Nadia Finck, del Observatorio Social, Político y Económico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, documentaron la evolución en el informe técnico La Escalada del Fluido: análisis tarifario del gas natural, la desregulación mayorista y su impacto en los hogares fueguinos (2024-2026).

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El relevamiento sobre facturas de Camuzzi Gas del Sur constató que el valor promedio analizado saltó de $5.375 en abril de 2024 a $59.121 en abril de 2025 frente a las mediciones del IPIEC. El componente que absorbió los mayores incrementos relativos fue el cargo fijo, ítem que los usuarios abonan de manera obligatoria sin importar el nivel de consumo registrado en el medidor.

Entre 2024 y 2026, el cargo fijo se multiplicó por 101 veces para los usuarios residenciales de consumo bajo encuadrados en la categoría R2-1, por 94 veces para la franja de consumo medio R3-2 y por 59 veces para el segmento R3-1. Esta escala evidencia que los ajustes proporcionales más severos recayeron directamente sobre los hogares de consumo bajo y medio.

El cargo fijo neutraliza la reducción del consumo domiciliario

Los usuarios residenciales de menor demanda cargan con los ajustes proporcionales más severos del esquema tarifario. Esta estructura impide amortiguar el impacto final de las boletas mediante el ahorro de energía en los domicilios particulares.

El Boletín Oficial de la Nación oficializó una actualización tarifaria que rige a partir de octubre. La disposición incrementa el cargo fijo un 2,74% para todas las categorías residenciales de la provincia, mientras que aplica una reducción de entre 1,84% y 2,36% en el valor variable según la escala de consumo.

La reforma del Régimen de Zona Fría aprobada por el Congreso de la Nación restringe la base del descuento patagónico. El beneficio estatal excluye ahora los rubros de transporte y distribución para concentrarse de forma exclusiva sobre el precio del gas en boca de pozo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)