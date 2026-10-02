El ingreso al glaciar Perito Moreno cambia de operador

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El centro de salud de la villa turística asumió la recaudación de ingresos en Península de Magallanes luego del cese contractual de Santa Cruz Puede SAU, garantizando la continuidad laboral de los empleados.

El Hospital SAMIC de El Calafate asumió este jueves 1° de octubre el control operativo del cobro de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, luego de suscribir un convenio institucional con la Administración de Parques Nacionales. El esquema contempla la percepción de tarifas para el ingreso al corredor de Península de Magallanes, vía principal para el avistaje del glaciar Perito Moreno, junto con la instalación de un esquema de cobertura para emergencias en el área protegida.

La determinación del organismo nacional responde a la culminación del vínculo con la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, firma que hasta la fecha retenía la concesión del servicio. La transición administrativa resolvió la estabilidad del plantel de empleados abocado a las boleterías, la atención al público y las tareas de orientación al visitante dentro del portal de entrada, sin que se oficializaran modificaciones en las condiciones de contratación vigentes.

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Cobertura sanitaria y gestión en Península de Magallanes

La titular del Consejo de Administración del nosocomio, Yamila Gentile, ratificó la absorción del servicio durante una reunión mantenida con los operarios asignados a la portada. La funcionaria sostuvo que la entidad sanitaria implementará una propuesta orientada a integrar las funciones recaudatorias con la asistencia médica directa dentro de la jurisdicción del parque cordillerano. (Agencia OPI Santa Cruz)