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(Por: Rubén Lasagno) – YCRT necesita desesperadamente salir de la parálisis, encender de una vez por todas las calderas de la Usina de 240 MW, modernizar su tren y exportar carbón de manera eficiente y transparente. Nadie está en desacuerdo, la cuestión es cómo hacerlo y de qué manera.

Si el Estado no quiere o no puede hacerlo, para lograr su reemplazo se requiere una licitación pública internacional competitiva, transparente y con pliegos redactados por el Estado en defensa del interés nacional; no aceptar a libro cerrado el traje a medida de un trader extranjero que pretende quedarse con activos multimillonarios sin pagar su valor, usando los sueldos pagados por el Tesoro como capital de trabajo, blindándose por 130 años y dejando al Estado argentino como un socio mudo, sin dividendos y responsable de todas las deudas.

Y esto es lo que vamos a demostrar desde OPI Santa Cruz, para que la opinión pública, la sociedad de la cuenca y los propios trabajadores de YCRT, tengan el conocimiento cabal de lo que “se está cocinando” a espaldas de ellos, utilizando argumentos reales, pero con soluciones deleznables.

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Quienes desde la función pública nacional, provincial o empresarial empujan esta propuesta que vamos a explicar minuciosamente, como “viable”, no están resolviendo la decadencia de YCRT, están intentando consumar su entrega definitiva.

Plantear la necesidad de capital y gestión privada en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) no es una cuestión ideológica, sino de estricto realismo económico; durante décadas, el complejo ha funcionado como un agujero negro fiscal sostenido por los impuestos de los argentinos, con una producción mínima de apenas 15.000 toneladas mensuales, pérdidas superiores al 50% en su planta depuradora y una Central Termoeléctrica de 240 MW fuera de servicio que jamás cumplió su propósito productivo. Todo esto es absolutamente cierto y desde OPI nos hemos encargado de investigar, transmitir y opinar sobre esa situación incomprensible a la que los funcionarios del Estado han hundido al yacimiento en su conjunto.

La oportunidad que brinda el caos

Sin embargo, utilizar el fracaso de la gestión estatal como excusa para convalidar o dar curso institucional a la propuesta de Energy Commodities Group LLC, presentada ante la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía y ante la Intervención de YCRT, supone pasar de la desidia estatal al saqueo legalizado.

Resulta inadmisible que funcionarios nacionales y autoridades de la intervención de YCRT, empezando por el propio Gordillo con anuencia del gobernador Claudio Vidal y apoyo e Jairo Guzmán, que diagnostican el déficit crónico de la empresa, evalúen como “solución de mercado” un contrato donde el inversor privado no asume ningún riesgo empresario real.

Y es por esta razón que desde OPI vamos a abordar este contrato, lo vamos a analizar en profundidad y daremos a conocer la letra chica y las facilidades otorgadas a una empresa foránea de manera directa, sin transparencia ni teniendo como objeto abrir una licitación internacional buscando la mejor oferta y no (como parece en el caso que analizaremos) el mejor negocio de una empresa internacional y de algunos amigos locales.

El Estado argentino invirtió miles de millones de dólares durante décadas para construir la mina, el ramal ferroviario, el puerto y la Usina de 240 MW. Sin embargo, la propuesta que analizaremos pretende quedarse con el 44% de las acciones y el 100% del control operativo y comercial prometiendo un plan de inversiones (CAPEX) de apenas USD 116 millones (con solo USD 42 millones para poner en marcha la usina y USD 36 millones para la mina), dinero que ni siquiera ingresa al Tesoro Nacional, sino que se invierte en el propio negocio que el privado va a explotar.

Es una contradicción escandalosa que quienes pregonan el ajuste del gasto público, como el gobierno e Milei, acepten la cláusula por la cual el Estado Nacional sigue garantizando y pagando los salarios durante los primeros 24 meses.

Según el propio cronograma de la empresa, al cuarto mes ya estarán exportando un buque mensual (45.000 toneladas) y al décimo mes tres buques mensuales (90.000 toneladas). ¿Con qué criterio técnico o moral un funcionario, luego de regalarle la infraestructura, puede considerar viable que el pueblo argentino le pague los sueldos durante dos años a una comercializadora radicada en Miami para que utilice infraestructura pública y se lleve limpia la facturación en dólares por la venta del carbón?.

Otra pregunta que me cabe es ¿Si lo puede hacer una empresa privada, por qué no lo hace YCRT?. Hay dos respuesta posible: o en el Estado son todos inútiles y los trabajadores son hijos del rigor o intentan hacer un gran negocio y usan a los bienes públicos para su propio beneficio.

Es sobre esto que voy a hablar mañana con la documentación delante de mis ojos y las pruebas irrefutables de un procedimiento viciado de irregularidades e intenciones propia de oportunistas y vaciadores del Estado que a lo largo de la historia, cambian de nombre, pero no el objetivo que los unen bajo una misma causa: hacer fortunas a costa del mismo Estado que dicen cuidar. (Agencia OPI Santa Cruz)