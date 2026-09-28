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(Por: Rubén Lasagno) – La obra social de los trabajadores estatales de Santa Cruz enfrenta un escenario crítico. A través de una misiva formal a la que tuvo acceso OPI Santa Cruz, dirigida a la nueva administración de la Caja de Servicios Sociales (CSS), por parte de un consorcio de empresas de salud de Córdoba el cual intimó a la nueva conducción de la obra social santacruceña ante el agotamiento de su capacidad financiera. El grupo de salud que concentra la atención de afiliados derivados, residentes fuera de la provincia y el envío de profesionales al territorio santacruceño lanzó un duro ultimátum: si no se establece un esquema urgente de pagos para saldar una deuda multimillonaria, se procederá a la interrupción total de los servicios médicos.

El reclamo, presentado ante el recambio de autoridades de la institución, expone un pasivo acumulado que supera los 5.275 millones de pesos entre las distintas firmas que integran el bloque prestador desde el año 2020. Según manifestaron los directivos del grupo en el documento, la falta de respuestas y de un cronograma de pagos tras las sucesivas gestiones llevó a las empresas al límite de su capacidad para seguir financiando las prestaciones de la obra social.

Pacientes al borde del desalojo

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El punto más sensible y urgente de la advertencia radica en la situación habitacional de los afiliados que se encuentran cursando tratamientos fuera de Santa Cruz. Actualmente, el grupo empresarial sostiene el hospedaje y la pensión de 25 pacientes derivados junto a sus acompañantes en la provincia de Córdoba. “Nos encontramos al borde de que nos anulen los contratos por la falta de pagos y no tenemos otro lugar donde darles pensión“, advierte el comunicado enviado a la conducción de la CSS, dejando en evidencia el riesgo inminente de que decenas de familias queden desamparadas en medio de la resolución de sus patologías. Deuda multimillonaria El extenso documento al que accedió OPI anta Cruz desglosa el estado financiero de las cuatro áreas clave que sostienen la red de cobertura en Córdoba, Chubut y la propia provincia de Santa Cruz:

Derivaciones y medicina prepaga (Gea S.A.)

Es el foco principal del pasivo que tiene la CSS, con una deuda total que asciende a $4.844.205.167, de los cuales $3.108.362.506 corresponden a facturas vencidas hace más de 60 días (sin contabilizar las prestaciones en curso). La empresa exige que se respete el acuerdo de la gestión anterior mediante un desembolso mensual de $600 millones —reclamando un saldo pendiente de $300 millones de agosto y la totalidad de septiembre—, además de un plan de cuotas paralelo para regularizar el pasivo atrasado.

Rehabilitación y discapacidad (Centro Neuros)

La deuda acumulada alcanza los $258.024.984. Desde el grupo destacaron que esta cobertura en Córdoba permitió desactivar la totalidad de los litigios judiciales que los tutores de pacientes con discapacidad mantenían contra la CSS. Para continuar, exigen la cancelación inmediata de las facturas de junio y julio.

Medicamentos de alto costo y oncológicos (Doc Farma)

El pasivo por la provisión de fármacos a pacientes derivados, en tránsito y residentes en Córdoba se ubica en $173.681.276. La droguería, en el documento, reclama el pago de los meses de junio, julio y agosto para sostener el suministro.

Médicos itinerantes (Cámara de Entidades de Salud)

La entidad encargada de enviar profesionales especialistas desde Córdoba hacia Santa Cruz acumula cinco meses de atraso ininterrumpido, reclamando la cancelación total del período que va desde abril hasta agosto inclusive.

El rol estratégico del prestador y el pedido de audiencia

En el texto del documento, el grupo prestador recordó a los nuevos directivos que su intervención desde 2020 permitió subsanar graves falencias operativas de la CSS, desde recibir pacientes complejos durante la pandemia de COVID-19 y cubrir vuelos sanitarios, hasta abrir las prestaciones en Chubut (especialmente en Comodoro Rivadavia) cuando los servicios estaban cortados por falta de acuerdo interprovincial, logrando contener el gasto de las autoderivaciones de la zona norte de Santa Cruz. Pese a la dureza de las cifras, las empresas aclararon que no exigen la cancelación inmediata del total de la deuda histórica, sino “lo necesario para poder seguir brindando las prestaciones comprometidas” antes de llegar al colapso operativo. “Observamos que es imposible llegar a un acuerdo de un cronograma de pago aceptable; es más, no nos han propuesto ninguno“, cuestionaron en la misiva, aunque reiteraron su voluntad de diálogo. Como instancia final para evitar el corte definitivo de las coberturas, el consorcio solicitó una comunicación directa por parte de la Presidencia de la Caja de Servicios Sociales a cargo de Gustavo Zapatero, que permita destrabar el conflicto al máximo nivel institucional. (Agencia OPI Santa Cruz)