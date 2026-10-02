SpaceX acopla la nave Dragon a la estación orbital de la NASA

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Cuatro especialistas de Estados Unidos, Canadá y Rusia iniciaron una estadía científica de varios meses en el laboratorio orbital tras completar una maniobra de aproximación automatizada coordinada por agencias gubernamentales.

La nave espacial Dragon de la compañía SpaceX, asignada al Programa de Tripulación Comercial de la NASA, completó su acoplamiento autónomo a la Estación Espacial Internacional (EEI) a las 19:05 hora del este (00:05 GMT), tras un recorrido de alrededor de ocho horas desde su despegue.

El lanzamiento del vector Falcon 9 ocurrió a las 11:10 hora del este (16:10 GMT) desde las instalaciones de la Estación de la Fuerza Espacial en Cabo Cañaveral, ubicada en el estado de Florida. La maniobra culminó de forma automatizada al alcanzar el puerto de enlace del complejo orbital, consolidando la 13ª misión de rotación de la tripulación operada mediante este sistema de transporte privado homologado por la agencia estadounidense.

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La dotación multinacional de la misión Crew-13 reúne a los astronautas estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney, pertenecientes a las filas técnicas de la NASA; al especialista Joshua Kutryk, en representación de la Agencia Espacial Canadiense; y al cosmonauta Sergey Teteryatnikov, enviado por la corporación estatal rusa Roscosmos.

El contingente permanecerá desplegado durante un período de varios meses a bordo del complejo orbital para ejecutar un cronograma de demostraciones tecnológicas y ensayos de laboratorio. De acuerdo con las especificaciones técnicas provistas por la NASA, las tareas aportarán bases operativas para los futuros programas de exploración humana orientados a la Luna y Marte, además de proyectar aplicaciones directas para la población terrestre.

El plan de trabajo experimental comprende el análisis de tejidos derivados de células madre humanas orientado a la investigación médica, la simulación de patologías y la selección farmacológica frente a enfermedades cardíacas y el mal de Parkinson. La agenda científica en el laboratorio orbital incorpora asimismo la evaluación de cultivos en microgravedad, el registro de anomalías en el flujo sanguíneo y la homologación de nuevos dispositivos de diagnóstico clínico para la supervisión de los tripulantes. (Agencia OPI Santa Cruz)