Los giros a provincias cayeron 27% real en septiembre

- Publicidad -

El acumulado oficial en los primeros nueve meses sumó $966.463 millones y profundizó un retroceso del 60,1% real interanual frente a 2025, configurando el registro fiscal más bajo para el período desde 2005.

Las transferencias no automáticas del Estado nacional hacia las provincias registraron una caída del 27% real interanual durante septiembre de 2026, totalizando $159.975 millones. Pese a una reactivación mensual que marcó un incremento del 130% respecto a agosto, la distribución de recursos discrecionales mantuvo una fuerte concentración en partidas específicas y una marcada asimetría entre las distintas jurisdicciones.

El reporte elaborado por la consultora Politikón Chaco, procesado por la Agencia Noticias Argentinas a partir de registros de Presupuesto Abierto y el INDEC, certificó que tres programas absorbieron el 53,2% de los giros. El concepto de “Universalización de la Jornada Extendida” demandó $35.000 millones, lo que representó el 21,9% del volumen global devengado a catorce distritos.

- Publicidad -

Los “Aportes del Tesoro Nacional -ATN-” absorbieron $33.000 millones equivalentes al 20,6% del consolidado mensual con destino a siete provincias, mientras que “los fondos para Comedores Escolares ($17.153 millones) se ubicaron en tercer lugar por volumen (10,7%)” entre once distritos. El resto de los conceptos ejecutados totalizó $61.821 millones, cubriendo el 38,6% remanente de las partidas giradas por el Tesoro.

La asignación territorial evidenció que la provincia de Buenos Aires captó el 18,2% de las remesas por un total de $29.092 millones, secundada por Tucumán con el 10,1% equivalente a $16.122 millones y Neuquén con el 9,1% al percibir $14.619 millones. Sumadas a Salta, Catamarca, La Pampa y Misiones, apenas siete jurisdicciones explicaron el 65% del reparto discrecional generalizado.

En el extremo opuesto, Chubut, San Juan, San Luis y La Rioja registraron una participación inferior al 1%, ubicándose La Rioja como la única provincia receptora de menos de mil millones de pesos. En el apartado previsional, el informe expuso que “solo dos provincias recibieron estos fondos” correspondientes a cajas provinciales no transferidas, alcanzando únicamente a Neuquén y La Pampa, mientras el resto de los distritos acumuló cuatro meses continuos sin acreditaciones. En el período de nueve meses, los envíos sumaron $966.463 millones, retrocediendo 60,1% real interanual frente al año previo. (Agencia OPI Santa Cruz)