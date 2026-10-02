PAE compromete obras e inyección terciaria en el Golfo San Jorge

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(OPI Chubut) – El esquema prevé sumar 20 plantas de inyección de polímeros a las 23 operativas para ralentizar la caída extractiva, perforar 100 pozos complementarios y ejecutar 600 intervenciones en el área hidrocarburífera.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció desde París un desembolso superior a 1200 millones de dólares que ejecutará la operadora Pan American Energy en el yacimiento Cerro Dragón, ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge. La presentación formal se concretó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante la jornada de la Argentina Week, con la presencia del ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y el director ejecutivo de la compañía petrolera, Marcos Bulgheroni.

El programa de capital se encuadra administrativamente en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con destino exclusivo a yacimientos convencionales. La meta técnica apunta a contener el declive natural del área madura, sostener los niveles de extracción mediante recuperación terciaria y proyectar futuros horizontes no convencionales dentro de la jurisdicción provincial.

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Ampliación de infraestructura terciaria y metas de perforación

La operadora incorporará 20 plantas de polímeros al circuito productivo. En la actualidad, el yacimiento dispone de 23 unidades activas, por lo que la adjudicación proyectada duplicará la capacidad instalada para mejorar el factor de recuperabilidad en los reservorios.

Torres afirmó: “Estamos hablando de un RIGI particular. Es el primer RIGI de convencional de la Argentina, una inversión de más de 1200 millones de dólares”. Respecto al desempeño extractivo, el mandatario agregó: “El declive de la producción lo que se busca es ralentizarlo y revertirlo. No solamente tuvimos cuestiones geológicas, también tuvimos malas políticas en materia de hidrocarburos”.

Por su parte, Bulgheroni precisó el alcance operativo de las instalaciones al señalar que el objetivo será “adquirir 20 nuevas plantas de polímeros. Actualmente, la cuenca cuenta con 23, por lo que la incorporación prevista prácticamente duplicará esa infraestructura durante los próximos años”. Asimismo, el directivo detalló que “la inyección de polímeros mejora la recuperabilidad de la producción del yacimiento a través de esta recuperación terciaria”.

El plan técnico consolidado comprende el montaje de las 20 plantas de tratamiento químico, la perforación de aproximadamente 100 pozos adicionales y la ejecución de 600 intervenciones directas sobre pozos existentes en el bloque concesionado. (Agencia OPI Chubut)