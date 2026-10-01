División Drogas de Rawson incautó cocaína y marihuana

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(OPI Chubut) – La requisa domiciliaria autorizada por la Justicia Federal derivó en la imputación de una persona tras comprobarse maniobras de narcomenudeo mediante pasamanos en vehículos en el barrio 2 de Abril.

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales allanó una vivienda en Rawson el miércoles 30 de septiembre, tras comprobar infracciones a la Ley Nacional N° 23.737 bajo la intervención del Juzgado Federal de turno.

Las tareas de campo previas documentaron transacciones breves e intercambios directos en vehículos particulares en distintos puntos de la ciudad, con recurrencia sobre las inmediaciones del barrio 2 de Abril. Reunidas las pruebas de comercialización al menudeo, el juez federal Guillermo Gustavo Lleral emitió la orden de registro sobre el inmueble investigado.

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Secuestro de sustancias e imputación judicial

Durante la inspección del domicilio, los efectivos incautaron dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios y marihuana almacenada en frascos. Paralelamente, los agentes secuestraron una balanza de precisión, teléfonos celulares, anotaciones operativas, frascos con fertilizantes y sustancias empleadas para el corte del material estupefaciente.

La diligencia concluyó con la identificación formal de los ocupantes de la finca y la imputación de un hombre, quien quedó sujeto a pautas de conducta fijadas por el magistrado interviniente.

El operativo estuvo supervisado por el jefe del Área Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, comisario mayor Javier Soto, y el segundo jefe, comisario inspector Sergio Salamín. La fase de irrupción táctica contó con el despliegue del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), a cargo del comisario Cristian Soto, con el apoyo técnico de la Sección Antinarcóticos Rawson. La totalidad de los elementos secuestrados quedó incorporada al expediente penal a disposición de la sede judicial federal. (Agencia OPI Chubut)

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