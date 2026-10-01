Patentamiento automotor subió 10% frente a agosto

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El retroceso acumulado del 13% en los primeros nueve meses expone la contracción de la plaza automotriz frente a 2025, mientras los vehículos importados ya capturan el 70% de las ventas totales.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registró 49.814 unidades patentadas durante septiembre, marcando un repunte mensual del 10,7% respecto a las 45.003 operaciones de agosto. Pese a este incremento transitorio en el volumen de entregas, la comparación interanual arrojó una caída de 11,4% frente a las 56.241 unidades contabilizadas en igual mes de 2025, lo que representó una pérdida efectiva de 6.427 operaciones comerciales en el mercado interno.

El balance de los primeros nueve meses consolidó un volumen de 435.493 unidades inscriptas, lo que determinó un declive interanual del 13% en relación con los 500.497 vehículos registrados durante idéntico período del ejercicio anterior. La merma de 65.004 automotores en el acumulado anual evidencia el impacto prolongado de la recesión en el consumo de bienes durables.

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La composición del abastecimiento comercial experimentó una reconfiguración estructural acelerada por la modificación del régimen arancelario y comercial. El presidente de ACARA, Sebastián Beato, afirmó que “el mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

Desempeño por terminales y avance de unidades externas

El titular de la entidad gremial empresaria diagnosticó que “la desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”. En esa línea de proyecciones corporativas, Beato añadió que “la parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”.

El desglose comercial por terminales automotrices situó a Toyota en el primer puesto del noveno mes con 7.820 unidades, escoltada por Fiat con 5.447 patentamientos y Volkswagen con 5.321 inscripciones. La nómina de ventas mayoristas continuó con Ford registrando 4.997 rodados, Chevrolet con 4.069, Renault con 3.629, Peugeot con 2.433, Citroën con 1.597, la asiática ByD con 1.584 y Nissan con 1.185 rodados ingresados al parque automotor.

La clasificación por modelos ratificó la preponderancia de los utilitarios y vehículos utilitarios deportivos en los registros de dominio. La camioneta Toyota Hilux encabezó los patentamientos mensuales con 3.036 unidades, seguida por la Ford Ranger con 2.221 registros y la Ford Territory con 1.975 unidades. La lista se completó con la Volkswagen Amarok con 1.970 patentamientos, el Fiat Cronos con 1.702, el Toyota Yaris Cross con 1.549, el Peugeot 208 con 1.181, el Toyota Corolla Cross con 1.133, el Volkswagen Tera con 1.120 y el Chevrolet Onix con 1.106 rodados. (Agencia OPI Santa Cruz)