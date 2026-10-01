Cancillería defendió el arbitraje por Malvinas ante Gran Bretaña

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El Palacio San Martín ratificó la demanda bajo la CONVEMAR frente a las objeciones de Londres por la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La Cancillería argentina rechazó las objeciones formuladas por el Reino Unido respecto al arbitraje internacional impulsado para frenar las actividades petroleras en las Islas Malvinas. A través de un pronunciamiento oficial emitido recientemente, el Gobierno nacional sostuvo que acudir a un tribunal independiente representa una herramienta legítima orientada a dirimir controversias pacíficas y desestimó la acusación británica que calificó el procedimiento como una maniobra destinada a vulnerar derechos en el Atlántico Sur.

La controversia escaló tras los cuestionamientos públicos de Londres contra la decisión argentina de litigar en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para impugnar el avance del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las autoridades argentinas formalizaron las instrucciones jurídicas a los equipos técnicos el 28 de septiembre, fundamentando que ambas naciones ratificaron dicho tratado y aceptaron taxativamente los mecanismos jurisdiccionales previstos para resolver diferendos sobre recursos naturales.

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El documento oficial respondió de forma directa a la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió la continuidad de las perforaciones hidrocarburíferas. Desde la cartera exterior señalaron que la contraparte podrá exponer sus argumentos ante los árbitros intervinientes y advirtieron que la extracción no consentida altera de forma unilateral el estatus del territorio en litigio, contraviniendo los mandatos multilaterales vigentes.

Asimismo, la administración argentina descartó la invocación del principio de libre determinación para la población isleña y ratificó la vigencia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El planteo final remarcó que el país mantendrá el reclamo de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes mediante la vía diplomática y el derecho internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)