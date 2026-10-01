Milei reunió a catorce mandatarios provinciales en la OCDE

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El encuentro en el Château de la OCDE congregó a mandatarios de variados signos partidarios junto a ministros del gabinete nacional tras la exposición económica ante el organismo internacional.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con catorce mandatarios y autoridades provinciales tras pronunciar su discurso ante la OCDE. Durante la alocución oficial en la sede multilateral, el jefe de Estado ponderó la concurrencia de referentes pertenecientes a distintas fuerzas políticas y aseguró que el conjunto persigue “lo mejor para la Argentina”, articulando un gesto de distensión hacia las administraciones del interior.

Tras cerrar su intervención pública, el mandatario se trasladó hasta el sector del edificio Château donde aguardaba la delegación subnacional para saludar a cada representante. La nómina incluyó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a los gobernadores provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), a los que se sumó la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto.

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La comitiva del Poder Ejecutivo exhibió un despliegue de ministros y colaboradores directos del área económica y administrativa. Junto al Presidente estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, secundados por los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, además del secretario de Comunicación, Fabián Fernández. El contacto personal en el exterior plasmó una foto de articulación institucional directa con las provincias en medio del debate técnico con las autoridades del organismo. (Agencia OPI Santa Cruz)