Detienen a dos sospechosos por robo en Río Grande

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(OPI TdF) – El Juzgado de Instrucción concretó cinco allanamientos para apresar a los dos acusados del asalto contra el local céntrico, aunque los operativos no lograron recuperar los valores sustraídos.

La Policía de Tierra del Fuego detuvo a Sergio Orlando Solís y a Martín Ezequiel Zapico tras imputarles la autoría material del asalto perpetrado contra la joyería Valenza en Río Grande. La fuerza de seguridad ejecutó los arrestos para esclarecer la sustracción de piezas y valores tasados en $ 30 millones, perpetrada durante la jornada del martes en el establecimiento comercial.

Un contingente de efectivos concretó la captura de Solís durante la madrugada del miércoles, luego de intensificar las tareas de localización sobre ambos sospechosos. La magistrada Cecilia Cataldo, titular del Juzgado de Instrucción N° 3, coordinó las medidas procesales y autorizó la ejecución de al menos 5 allanamientos distribuidos en el distrito para desarticular la maniobra delictiva.

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El personal judicial y policial desplegó las 5 órdenes de registro en distintos domicilios locales, con el objetivo de secuestrar los elementos robados y reunir evidencia material vinculada al atraco. Las requisas concluyeron con la captura formal de los dos imputados, pero los registros concluyeron sin el hallazgo de las joyas ni el dinero sustraído. (Agencia OPI Tierra del Fuego)