Comerciantes de Ushuaia en alerta por el Presupuesto 2027

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(OPI TdF) – La entidad mercantil resolvió seguir de cerca el tratamiento parlamentario del cálculo de gastos y recursos enviado por el Ejecutivo provincial, que ingresa al recinto este jueves.

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La Cámara de Comercio de Ushuaia evaluó el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo Provincial y advirtió sobre el impacto directo de los incrementos impositivos previstos contra el sector mercantil y productivo de la capital fueguina. La conducción de la entidad resolvió monitorear el debate parlamentario y diseñar medidas gremiales para resguardar la actividad privada local.

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El análisis de la conducción empresarial coincidió con el cronograma formal de la Legislatura provincial, cuerpo legislativo que programó para este jueves una sesión ordinaria donde tomará estado parlamentario el cálculo general de recursos y erogaciones diseñado para el próximo ejercicio financiero. Los representantes comerciales centraron sus objeciones técnicas en la carga fiscal agregada que proyecta la administración central sobre empresas y PyMEs.

En el plano de la gestión interna, los directivos mercantiles repasaron las actividades formativas del Sector Joven y ratificaron la agenda del área de Mujeres Empresarias, espacio abocado al desarrollo de cursos sectoriales y a la organización del próximo certamen de reconocimiento femenino. Asimismo, el cuerpo directivo verificó las obras de refacción edilicia ejecutadas en la sede social de la institución. (Agencia OPI Tierra del Fuego)