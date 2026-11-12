Empleados argentinos calificaron su bienestar laboral en 6,7 puntos

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El estudio relevó 500 empleados y 200 responsables de Recursos Humanos locales sobre una muestra global de 27 países, exponiendo una brecha de percepción interna de 0,8 puntos en las empresas.

Argentina obtuvo 66 puntos sobre 100 en el Global Workplace Joy Index, elaborado por Edenred, ubicándose en el quinto puesto entre seis mercados latinoamericanos evaluados y en el séptimo lugar entre 27 países analizados, según un informe difundido recientemente. Aunque el indicador local supera el promedio global de 63 puntos, el país quedó por detrás de México y Perú, que lideran la región con 72 unidades, seguidos por Brasil con 70 y Chile con 69, superando únicamente a Uruguay, que cerró la tabla regional con 65 puntos.

El relevamiento de Edenred combinó diez indicadores laborales, entre ellos energía, orgullo, propósito, conexión con compañeros, reconocimiento, agotamiento y disposición a recomendar al empleador, sobre una base total de 17.450 trabajadores y 8.920 líderes de Recursos Humanos. En el desglose correspondiente a la Argentina, donde se consultó a 500 empleados y 200 responsables de Recursos Humanos, la pregunta directa sobre cómo se sienten al trabajar arrojó una calificación de 6,7 sobre 10 por parte del personal frente a una estimación de 7,5 sobre 10 declarada por las gerencias.

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Esta brecha de percepción de 0,8 puntos en el mercado argentino resulta menor al diferencial global de 1 punto registrado en el promedio internacional del informe. El documento técnico aclara que los hallazgos estadísticos reflejan asociaciones entre variables organizacionales sin demostrar una relación causal directa, y omite precisar las fechas exactas del trabajo de campo así como los montos monetarios invertidos por las compañías en sus esquemas de compensación no salarial.

Incidencia de las prestaciones

Los datos recopilados por Edenred indican que, a nivel internacional, el 63% de los trabajadores considera que los beneficios corporativos resultan tan importantes como el salario base o incluso superiores para sostener su vínculo laboral. En la estructura de preferencias al momento de buscar un nuevo empleo, el informe posiciona a una remuneración más alta en el primer lugar con el 59% de las menciones, seguida por un paquete de beneficios superior al actual con el 31% y el desarrollo profesional con el 26%, destacando que quienes registran niveles altos de bienestar reciben un promedio de cinco prestaciones frente a tres en el segmento de valores bajos.

El impacto del liderazgo directo y las prestaciones sobre la continuidad operativa de las plantillas se verifica en las tasas de permanencia proyectada a doce meses y en la productividad declarada por los encuestados. Según las estadísticas de Edenred, entre los empleados que no recibieron muestras de valoración gerencial durante el último mes, el 73% espera seguir en la empresa dentro de un año y el 34% declara sentirse más productivo que el año anterior, proporciones que ascienden al 86% y al 57% entre quienes recibieron reconocimiento, mientras que en el grupo con niveles altos de bienestar la intención de permanencia alcanza al 94% y la mejora productiva al 73%, frente al 63% y al 27% observados en el segmento con bienestar bajo. (Agencia OPI Santa Cruz)