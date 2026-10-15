Tierra del Fuego perdió 5.530 empleos privados hasta julio

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(OPI TdF) – Las estadísticas oficiales del sistema previsional documentaron una retracción desde los 36.484 puestos registrados al inicio de la gestión presidencial de Javier Milei. La baja impactó de forma directa sobre las fábricas textiles y electrónicas frente al ingreso de importaciones.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró la pérdida de 5.530 puestos de trabajo del sector privado en Tierra del Fuego. La dotación de asalariados registrados descendió de 36.484 plazas a 30.954 en julio de 2026, lo que representa una contracción del 15,2% en la jurisdicción provincial.

Desde el 10 de diciembre de 2023, tras la asunción del presidente Javier Milei al frente del Gobierno nacional, la actividad productiva provincial acumuló este recorte laboral. La apertura de las importaciones y la ausencia de incentivos nacionales afectaron de manera directa el nivel de ocupación en las plantas de la industria textil y electrónica fueguina.

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En la Patagonia, el retroceso laboral de la provincia figuró entre los más pronunciados de la región y contrastó con las estadísticas de Neuquén y Río Negro, distritos que generaron puestos de trabajo durante el mismo período evaluado por el organismo previsional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)