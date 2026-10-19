Tierra del Fuego

ATE Tierra del Fuego denunció la pérdida de 7000 empleos

Fabricas en Tierra del Fuego - Foto: Gobierno de TDF
Fabricas en Tierra del Fuego - Foto: Gobierno de TDF
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El dirigente gremial Carlos Margalot advirtió sobre el cierre de fábricas y comercios en la provincia, señalando un grave perjuicio para la clase media local.

(OPI TdF) – El dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego, Carlos Margalot, denunció una pérdida de 7.000 empleos en la provincia desde el año 2023, al advertir sobre las consecuencias directas de las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional en el distrito austral.

Durante declaraciones públicas, el referente gremial sostuvo que la merma en el empleo registrado, los cierres de fábricas y las dificultades operativas en las empresas petroleras responden de manera directa a la gestión federal y a la quita de aranceles que afecta al régimen industrial fueguino.

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Margalot aseguró que “hablamos de cierres de fábrica, justamente con la quita de aranceles también se vio perjudicado mucho lo que es Tierra del Fuego, el tema de la cantidad de cierres de comercio, la situación de las empresas petroleras“. Asimismo, el dirigente sindical afirmó que “cada política económica, el único sector que se favoreció es la clase alta y el empresario” y concluyó que “prácticamente hoy no tenemos clase media” en el ámbito provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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