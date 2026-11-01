Turistas de Ushuaia llegaron intoxicados a Ezeiza

- Publicidad -

(OPI Tierra del Fuego) – El personal de Sanidad atendió a los viajeros internacionales en la terminal aérea y suministró medicación a ocho de ellos por cuadros digestivos derivados de alimentos consumidos en alta mar.

Al menos 15 turistas extranjeros procedentes de Ushuaia recibieron asistencia médica urgente al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras manifestar síntomas agudos de intoxicación alimentaria. El contingente completó el trayecto hacia la terminal bonaerense a bordo de tres servicios de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, luego de haber desembarcado previamente en el puerto de la capital fueguina.

El personal de Sanidad de Fronteras montó un dispositivo de contención sanitaria entre las 20:30 y las 02:00 para revisar a los damnificados, entre los que se encuentran ciudadanos de nacionalidad francesa, alemana, australiana y noruega. Los profesionales sanitarios suministraron sueros de hidratación a la totalidad del grupo y aplicaron medicación a ocho de los afectados, logrando estabilizarlos en la estación aérea sin necesidad de derivaciones hospitalarias.

- Publicidad -

El puerto de Ushuaia rastrea el suministro de viandas

La investigación epidemiológica concentra las sospechas en las raciones alimentarias provistas durante la navegación marítima antes de recalar en Ushuaia. Los testimonios recogidos entre los damnificados confirmaron la ingesta de viandas compuestas por atún y pollo durante la última etapa de la travesía náutica, lo que sitúa el foco infeccioso en la cadena de conservación de esos alimentos.

Las averiguaciones preliminares detectaron el arribo simultáneo de dos buques de pasajeros a la terminal marítima fueguina, uno de bandera noruega y otro de matrícula chilena. Los equipos técnicos mantienen abiertas las indagaciones para individualizar en cuál de los dos cruceros viajaban los contingentes afectados y deslindar las responsabilidades sobre la manipulación de los víveres servidos al pasaje.

El equipo médico apostado en Ezeiza concluyó la intervención durante la madrugada al certificar que los 15 pasajeros intoxicados quedaron fuera de peligro. Ninguno de los casos presentó complicaciones clínicas severas que requirieran internación en centros de salud de mayor complejidad fuera del aeropuerto.

Las autoridades sanitarias aeronáuticas finalizaron las actuaciones de campo una vez verificada la evolución favorable de los ocho turistas que recibieron fármacos específicos. Las actuaciones administrativas permanecen centradas en determinar el origen exacto de los alimentos contaminados y verificar los controles bromatológicos aplicados a las embarcaciones turísticas en el extremo austral. (Agencia OPI Tierra del Fuego)