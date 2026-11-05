Santiago Peña ratifica su defensa ante el juicio político

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El mandatario dimitente anunció que colaborará con la Justicia tras el escándalo financiero de Ueno Bank y reclamó desvincular la restitución de los depósitos de su continuidad en el cargo.

El renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves que comparecerá para ejercer su defensa ante la continuidad del juicio político promovido en su contra tras el cierre del Ueno Bank, entidad bancaria que interrumpió la devolución de fondos a miles de clientes. La determinación institucional fue comunicada a través de su cuenta en la red X y ratificada mediante una carta pública dirigida a la ciudadanía.

Santiago Peña ratifica su comparecencia formal ante el Congreso de Paraguay

El exmandatario de Paraguay argumentó que su presentación busca sustentar su descargo mediante documentación formal frente al proceso que evalúan los legisladores: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”. En el mismo pronunciamiento, el dirigente remarcó que acudirá al trámite parlamentario “no por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”.

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La postura del jefe de Estado saliente procura fijar posición institucional sobre las eventuales sanciones que correspondan al caso financiero: “Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”.

El reclamo de los ahorristas de Ueno Bank

La crisis desatada en Paraguay por el cese de operaciones de Ueno Bank forzó al mandatario dimitente a demandar celeridad en la devolución del capital a los depositantes perjudicados: “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”.

El dirigente remarcó que las gestiones para restituir el dinero deben correr por carriles autónomos al juzgamiento político: “Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo”. Al exhortar a preservar la calma interna, el mandatario concluyó que “el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas”. (Agencia OPI Santa Cruz)