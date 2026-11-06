La Fiscalía de Paraguay abrió tres causas a Santiago Peña

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El fiscal general Emiliano Rolón Fernández designó una unidad anticorrupción tras denuncias de legisladores y del ministro Óscar Lovera Chávez vinculadas a la intervención de Ueno Bank S. A.

El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra el renunciante presidente de la República, Santiago Peña Palacios. La resolución judicial ordenó la conformación inmediata de un equipo de agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar maniobras relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., así como el desvío y colocación de fondos públicos en la entidad.

La determinación institucional derivó de las presentaciones formales elevadas ante el Ministerio Público de Paraguay por senadores y diputados nacionales, a las que se sumó una denuncia radicada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez. Las pesquisas abarcan las actuaciones de funcionarios de diversas reparticiones estatales involucradas en la custodia y depósito de recursos financieros del erario público.

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El expediente incorpora como antecedente procesal una ampliación de denuncia asentada el 22 de octubre de 2025. Esta pieza cuestiona el rol de la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y de las instituciones públicas depositantes durante la intervención del banco privado. Además, la causa contempla una denuncia legislativa previa contra miembros del Poder Ejecutivo, autoridades y exconducotres del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Las pesquisas técnicas estarán a cargo de tres agentes fiscales especializados bajo la dirección de Silvia Margarita González Vóster y la coordinación directa de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín. La fiscalía general formalizó la apertura de los procesos penales con el mandato de delimitar las eventuales responsabilidades penales de las exautoridades y directivos estatales denunciados. (Agencia OPI Santa Cruz)