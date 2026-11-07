Santiago Peña fue destituido y detenido en Paraguay

- Publicidad -

El vicepresidente Pedro Alliaga asumió la presidencia tras el rechazo legislativo a la renuncia de Peña, quien enfrenta tres causas penales y arresto domiciliario junto al extitular del Banco Central.

El Senado de Paraguay destituyó el viernes al presidente Santiago Peña mediante un juicio político motivado por el colapso del Ueno Bank, entidad cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. La resolución parlamentaria se aprobó por unanimidad con 44 votos, tras lo cual juró esa misma noche el vicepresidente Pedro Alliaga.

Peña había presentado su renuncia el jueves luego de la caída del banco, con el cual mantuvo vínculos comerciales en el pasado. El Congreso rechazó esa dimisión y avanzó con el proceso de remoción en una sesión extraordinaria de la Cámara Alta, donde también denegó un pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el mandatario para preparar su defensa.

- Publicidad -

Orden de detención contra Santiago Peña y Carlos Carvallo

Tras conocerse el fallo legislativo, el Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal vinculada al Ueno Bank. La Fiscalía dispuso que Peña cumpla arresto en su domicilio hasta quedar a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, según reportó el diario Hoy.

Carlos Carvallo deberá permanecer detenido en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional. Los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, solicitaron al comandante policial impartir las instrucciones necesarias para ejecutar las órdenes.

Durante el debate en el Senado de Paraguay, el senador Rafael Filizzola afirmó que el Ueno Bank fue creado en un mes tras operar como financiera y que desde entonces “se direccionaron fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones del Estado hacia la entidad”. El legislador sostuvo que todos los directivos dependían del presidente de la República y planteó que el país enfrenta uno de los escándalos de corrupción “más grandes desde el retorno de la democracia”, con un “perjuicio enorme para el Estado, las personas afectadas y la credibilidad del país”.

En representación de Peña, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda alegaron que el juicio político es “nulo desde que el presidente presentó renuncia” y que el libelo acusatorio contenía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”, por lo que “no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”. Los defensores trazaron una cronología desde el gobierno de Mario Abdo Benítez y aseguraron que la conversión de financiera a banco comenzó dos años antes de que Peña asumiera la Presidencia, citando denuncias de 2022 sobre filtración de datos salariales cuando el exmandatario no estaba en el sector público.

Tres causas penales abiertas por la Fiscalía General de Paraguay

En paralelo al trámite parlamentario, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales contra Peña Palacios.

El titular del Ministerio Público ordenó además la conformación de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en esa entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)