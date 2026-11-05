Alejandro Barrozo defendió el reparto de fondos comunales

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(OPI TdF) – El titular de la cartera económica provincial expuso el déficit de financiamiento estatal ante las comunas pero garantizó la regularidad en el goteo de fondos coparticipables hacia los tres distritos fueguinos.

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para evaluar el esquema de distribución de fondos públicos provinciales. Durante el encuentro, el titular del área económica expuso la situación financiera crítica que atraviesa la provincia y remarcó que la principal dificultad radica en la caída de los ingresos estatales para afrontar las obligaciones corrientes.

El ministro de Economía puntualizó ante las autoridades comunales que la administración fueguina “enfrenta un escenario económico restrictivo, en el que los recursos disponibles resultan insuficientes y condicionan el funcionamiento de toda la estructura estatal”. En cuanto a los reclamos por fondos locales, el funcionario aseveró que el Ejecutivo “sostiene un flujo regular y constante de transferencias hacia los municipios”.

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Las mesas técnicas entre la cartera económica y las tres intendencias continuarán con una convocatoria prevista para el 13 de noviembre en Tolhuin y un encuentro de cierre fijado para el 24 de noviembre en la ciudad de Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)