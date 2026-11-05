BGH podría despedir a 250 trabajadores en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El esquema patronal contempla el cese de 250 operarios sobre una nómina total de 600 puestos antes del 15 de diciembre a través de liquidaciones fraccionadas.

La firma electrónica BGH notificó al cuerpo de delegados fabriles su determinación de recortar el 42% del personal en su planta industrial de Río Grande. La medida empresarial apunta a desprenderse de aproximadamente 250 de los 600 trabajadores que integran la dotación activa de la fábrica antes del próximo 15 de diciembre, justificando la decisión en modificaciones implementadas sobre las líneas de ensamblaje.

La conducción de la compañía habilitó un registro de retiros voluntarios con liquidaciones estructuradas en hasta 5 cuotas para ejecutar la reducción de la plantilla. La notificación formalizada durante la jornada del martes a los representantes gremiales del sector electrónico activó el estado de alerta generalizado en las dependencias productivas locales.

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Los gremios industriales del parque fabril monitorean la implementación del esquema empresarial en un período atravesado por continuas suspensiones, cancelaciones de contratos y conflictos laborales en diferentes plantas radicadas en la zona norte provincial. La determinación empresarial mantiene como fecha límite operativa para las desvinculaciones el 15 de diciembre. (Agencia OPI Tierra del Fuego)