Economía y Finanzas

La tercera revisión técnica del FMI fijó pautas del RIGI

El Fondo Monetario Internacional - Foto: NA
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El organismo multilateral y el Gobierno nacional consensuaron acelerar la compra de reservas netas y flexibilizar normativas laborales tras la tercera revisión técnica, aunque la comunicación omitió metas cuantitativas de divisas.

El Fondo Monetario Internacional reclamó a la administración argentina sostener el programa macroeconómico y acelerar la acumulación de reservas netas para contener el indicador de riesgo país, según una comunicación oficial preliminar emitida tras la tercera revisión técnica. La portavoz de la entidad multilateral, Julie Kozack, precisó que el entendimiento contempla apuntalar la posición externa del Banco Central y blindar la disciplina fiscal sin alterar los compromisos asumidos.

El esquema pactado incorpora la apertura de financiamiento mediante mercados de capitales e hipotecarios, la flexibilización de los esquemas de contratación laboral privada y la puesta en marcha de concesiones en infraestructura adjudicadas recientemente. Asimismo, las pautas concertadas con el organismo prevén agilizar el desembolso de inversiones estratégicas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque el reporte oficial omitió precisar metas numéricas de compras de divisas, plazos específicos de liquidación o montos monetarios asignados a cada capítulo.

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En relación con el equilibrio de las cuentas públicas, Kozack aseguró que “las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”.

Frente a la evolución de las variables financieras, el Fondo Monetario Internacional descartó modificaciones operativas y aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y en particular la acumulación de reservas netas internacionales para reforzar la posición externa”. La vocera remarcó que este mecanismo técnico resulta prioritario para moderar la volatilidad del riesgo soberano en los mercados internacionales.

La portavoz del FMI concluyó que “el mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Eso debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo”, ratificando que el cumplimiento de los desembolsos atados al RIGI y las concesiones constituyen las condiciones centrales del programa. (Agencia OPI Santa Cruz)

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