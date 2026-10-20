Javier Milei promovió el RIGI ante petroleros y fustigó al kirchnerismo

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En el marco de la cumbre petrolera en Neuquén junto a su gabinete, el mandatario rechazó los reportes sobre crisis de ingresos, cuestionó la viabilidad biológica del desfinanciamiento a día 20 y vinculó los diagnósticos con maniobras opositoras.

El presidente Javier Milei rechazó en Neuquén las estimaciones socioeconómicas que sostienen que dos tercios de la población no logran cubrir sus gastos mensuales, al definir esas afirmaciones como “una pelotudez del tamaño de una casa”. La declaración ocurrió durante la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde el mandatario expuso ante ejecutivos del sector energético y atribuyó la difusión de esos indicadores a maniobras coordinadas por el kirchnerismo y empresas periodísticas.

Milei concentró su objeción en la inviabilidad material que supondría quedarse sin recursos diez días antes de finalizar el mes. “Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, planteó el mandatario ante el auditorio corporativo, tras sostener que la consigna carece de sustento al analizar sus implicancias prácticas cotidianas. A su vez, el jefe de Estado afirmó que la oposición política reactivó esa versión pública con la complicidad de los medios de comunicación para incidir en la percepción social.

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Javier Milei defendió el plan económico y respaldó el RIGI ante empresarios en Neuquén

El presidente Javier Milei encabezó la comitiva nacional en territorio neuquino junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una visita institucional orientada a apuntalar proyectos corporativos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde ese estrado, el titular del Ejecutivo nacional endureció sus descalificaciones hacia las gestiones precedentes, a las que responsabilizó por el deterioro productivo acumulado en el país.

El mandatario exhortó a los cuadros empresariales a desestimar las advertencias sobre el poder adquisitivo formuladas por sectores opositores. En ese sentido, Milei aseveró: “Reflexionemos, no nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela”. La actividad en la cuenca hidrocarburífera formó parte de la agenda federal diseñada por la Casa Rosada para relevar las provincias con iniciativas de inversión radicadas bajo el esquema normativo del RIGI. (Agencia OPI Santa Cruz)