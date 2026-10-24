Manejo del Fuego lanza plataforma preventiva provincial

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(OPI TdF) – La herramienta digital de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego reporta el estado meteorológico, la velocidad del viento y los predios autorizados para residentes y turistas antes de realizar actividades recreativas.

El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, habilitó en un reporte emitido recientemente una plataforma web oficial para consultar el índice diario de peligrosidad de incendios forestales en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

La Dirección Provincial de Manejo del Fuego diseñó esta herramienta digital preventiva para que residentes y turistas verifiquen en tiempo real los registros de temperatura, las condiciones de viento y los predios autorizados antes de concurrir a zonas agrestes o espacios recreativos.

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El acceso público opera a través de la dirección www.tierradelfuego.gob.ar/sitios-habilitados-para-hacer-fuego/ para el control ciudadano en las tres localidades. La administración provincial precisó que el portal permite conocer “los niveles de peligrosidad en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, las condiciones meteorológicas e identificar los espacios habilitados para hacer fuego, de acuerdo con las restricciones vigentes”.

Ushuaia, Tolhuin y Río Grande integran este esquema operativo digital al sistema de alertas que el Ejecutivo provincial difunde mediante sus cuentas de redes sociales, el canal de WhatsApp gubernamental y la cartelería vial instalada en las salidas a la ruta. (Agencia OPI Tierra del Fuego)