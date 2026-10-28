La Comisión de Auxilio opera sin recuperar fondos

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(OPI TdF) – Un operativo oficial en Laguna Esmeralda reabrió el debate sobre la falta de cobro a prestadores privados, mientras continúa demorada la reglamentación del proyecto para financiar los despliegues de montaña.

El subdirector de Defensa Civil Municipal, Walter Ruano, confirmó que la Comisión de Auxilio de Ushuaia carece de un esquema arancelario hacia las agencias privadas que contratan excursiones en la montaña. El organismo asistió recientemente a un contingente comercial tras auxiliar a un senderista extranjero en Laguna Esmeralda, donde quince brigadistas intervinieron sin generar costo alguno para la empresa contratante.

Ruano ratificó que las arcas públicas absorben la totalidad de los recursos técnicos, vehículos e insumos sanitarios utilizados en cada procedimiento. El funcionario sintetizó la modalidad operativa vigente al señalar: “A nosotros nos llaman y salimos”, ratificando que ante las asistencias a clientes de firmas comerciales “no se les pasa ningún precio”.

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La Comisión de Auxilio de Ushuaia

El Estado municipal sostiene la totalidad de los costos logísticos en las emergencias agrestes debido a que el proyecto normativo aprobado para recuperar estos desembolsos continúa sin reglamentación formal. La Comisión de Auxilio de Ushuaia moviliza brigadistas, vehículos terrestres y esquemas de coordinación técnica sin percibir aportes de las agencias comerciales que comercializan las excursiones guiadas.

Este vacío administrativo impacta directamente sobre el erario local cuando los incidentes obligan a contratar medios aéreos o desplegar equipamiento de alta complejidad. Aunque el cuerpo deliberativo aprobó una herramienta para que los prestadores turísticos financien los gastos derivados de sus propios clientes, la falta de puesta en vigencia mantiene el esquema gratuito. Las empresas continúan derivando las situaciones de emergencia hacia las cuadrillas públicas sin asumir obligaciones arancelarias. La estructura de respuesta inmediata sostiene guardias permanentes y equipamiento especializado sin contar con mecanismos administrativos que restituyan los fondos consumidos durante las intervenciones en el sector cordillerano.

El rescate en Laguna Esmeralda movilizó a quince personas

Un operativo de auxilio desplegó a 15 personas en la senda de Laguna Esmeralda para evacuar a un turista italiano de 39 años que sufrió una lesión muscular en plena excursión comercial. La alerta ingresó a las 17.10 cuando la agencia privada reportó que el pasajero no lograba descender por sus propios medios tras cruzar el sector de turbal e ingresar al bosque.

Ocho rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia accedieron a pie por la senda agreste mientras el personal restante coordinó las comunicaciones desde la base operativa. El equipo de auxilio inmovilizó la pierna afectada del damnificado y ejecutó la evacuación en camilla hasta el acceso vehicular del sendero. Cuatro integrantes enviados por la firma turística arribaron cuando las cuadrillas oficiales ya trasladaban al lesionado, quien finalmente fue conducido en un rodado particular hacia un centro de salud. Ruano indicó que la estabilidad meteorológica aminoró los auxilios recientes, aunque reclamó a los caminantes extremar las precauciones de marcha, atender las irregularidades del terreno y utilizar calzado técnico.

El traslado del excursionista hacia la clínica privada completó la intervención sin requerir la concurrencia de ambulancias del sistema público de salud. (Agencia OPI Tierra del Fuego)