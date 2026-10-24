Policía del Chubut secuestró un arma blanca en la escuela 789

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(OPI Chubut) – Efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al establecimiento tras un alerta al 101. El adolescente de 14 años extrajo el elemento cortante cuando el personal educativo intentó impedir que abandonara el edificio sin autorización luego de una riña.

Un estudiante de 14 años amenazó con un cuchillo de cocina a un integrante del cuerpo docente de la Escuela N° 789 de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, según se informó de manera preliminar a partir del reporte emitido por la Policía del Chubut sobre el episodio registrado un jueves. El incidente se originó dentro del establecimiento educativo tras una pelea a golpes de puño entre el menor involucrado y otro compañero, situación que demandó la mediación inicial de un preceptor para separar a ambos alumnos.

En los hechos, tras la confrontación física, el adolescente intentó retirarse de las instalaciones escolares sin contar con la autorización correspondiente. Cuando el docente intervino para frenar su salida, el joven reaccionó con insultos, extrajo de su cintura un arma blanca de uso doméstico y amenazó al trabajador de la educación, lo que motivó una comunicación de urgencia a través de la línea de emergencias 101.

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Al lugar acudió personal policial de la Comisaría Tercera de Puerto Madryn para tomar control de la situación. Previo al arribo o durante el despliegue de los uniformados, los propios docentes del colegio lograron desarmar al estudiante y entregaron el cuchillo incautado a las autoridades policiales. En la práctica, el parte oficial resguarda la identidad del menor por razones legales y no especifica las medidas tutelares dispuestas sobre el alumno tras el desarme.

Los efectivos policiales secuestraron el elemento cortante y dieron intervención directa a la Fiscalía en turno para la sustanciación de las actuaciones judiciales pertinentes, mientras la dirección de la Escuela N° 789 comunicó a través de sus redes sociales oficiales la activación del protocolo institucional de intervención. (Agencia OPI Chubut)