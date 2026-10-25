Comodoro Rivadavia tendrá cuatro horas sin luz por mantenimiento

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La interrupción del suministro responde a un requerimiento operativo de la transportista para ejecutar tareas de mantenimiento entre las 8.00 y las 12.00 horas en el área urbana y antenas.

(OPI Chubut) – La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) confirmó que el domingo 25 de octubre se interrumpirá el servicio de energía eléctrica en diversos sectores de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. La medida operativa se extenderá durante cuatro horas, en la franja comprendida entre las 8.00 y las 12.00 horas, por requerimiento expreso de la empresa de transporte energético TRANSPA S.A.

En los hechos, la suspensión del suministro tiene como objetivo la ejecución de tareas de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas que abastecen al ejido urbano. Según el cronograma técnico difundido por la prestataria comodorense, el operativo dejará sin tensión de red a las zonas norte y sur de la ciudad petrolera durante toda la mañana dominical.

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El corte programado afectará de forma directa al sector céntrico y a los barrios La Loma, 25 de Mayo, Km. 4, un sector de Km. 5, Sismográfica, El Marquesado, Jorge Newbery, parte de Divina Providencia y General Mosconi. Asimismo, la restricción energética alcanzará a las instalaciones de las antenas emplazadas en el cerro Chenque.

Respecto a la concreción efectiva de las maniobras técnicas sobre la red, la conducción de la cooperativa eléctrica precisó en su comunicado oficial que “la realización de los trabajos estará sujeta a condiciones climáticas favorables“. (Agencia OPI Chubut)