Chubut inicia la prospección de langostino el 26 de octubre

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(OPI Chubut) – La cartera pesquera provincial encabezada por Diego Brandán dispuso el despliegue de cuatro barcos artesanales y dieciséis unidades de flota costera para el relevamiento biológico previo a la temporada 2026-2027.

La Secretaría de Pesca del Chubut, conducida por el secretario de Pesca, Diego Brandán, fijó para el lunes 26 de octubre la apertura de la prospección de langostino en aguas de jurisdicción provincial. La medida técnica se definió en un reporte emitido recientemente tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Langostino, como instancia previa a la temporada 2026-2027.

El operativo de evaluación biológica se ejecutará con un cupo total de 20 embarcaciones autorizadas para operar en el caladero provincial. En rigor, la distribución técnica dispuesta por la autoridad de aplicación comprende cuatro embarcaciones artesanales de hasta 10,50 metros de eslora y 16 buques correspondientes a la flota costera de hasta 21 metros de eslora.

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En el encuentro técnico convocado por el equipo de la Secretaría de Pesca del Chubut intervinieron delegados de las Cámaras Pesqueras, observadores a bordo y representantes del Centro Desarrollo y Pesca Sustentable (CEDePesca). Asimismo, participaron especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sin que el reporte oficial precisara la sede física de la reunión ni el número de resolución administrativa del operativo.

La Secretaría de Pesca del Chubut y los miembros de la Comisión de Seguimiento del Langostino revisaron las actuaciones ejecutadas durante 2026 dentro del Plan de Acción de la Certificación de la Pesquería de Langostino on-shore. El organismo provincial y las entidades técnicas evaluaron el cronograma de tareas operativas exigidas para sostener dicho estándar internacional durante el ciclo extractivo 2026-2027.

Respecto al control de metas del programa, Diego Brandán manifestó: “Esta comisión nos permite hacer un recuento de las acciones desarrolladas y evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Acción de la Certificación de la Pesquería de Langostino on-shore“. La autoridad pesquera provincial vinculó estas exigencias técnicas con el esquema de trabajo del sector para el próximo período de capturas en aguas provinciales.

Al referirse a las pautas para la nueva zafra provincial, el titular de la cartera afirmó que “el desafío es consolidar los avances alcanzados y definir las prioridades de trabajo para el ciclo 2026-2027, con una planificación que acompañe los requerimientos del proceso de certificación“. La habilitación efectiva de la temporada comercial en aguas jurisdiccionales de Chubut queda supeditada a los indicadores biológicos que arroje la prospección de las 20 embarcaciones a partir del 26 de octubre. (Agencia OPI Chubut)