Educación llama a inscripción para Nivel Secundario

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(OPI Chubut) – La cartera educativa provincial centralizó la postulación de ingresantes a través de una plataforma virtual obligatoria que exige validar la identidad de los tutores, adjuntar documentos digitalizados y acreditar prioridades como discapacidad o hermanos matriculados.

El Ministerio de Educación de Chubut estableció el 30 de octubre como fecha límite para que los grupos familiares gestionen las vacantes de ingreso al Nivel Secundario en la provincia. Según se informó de manera oficial, la convocatoria alcanza a quienes “aún no hayan completado la solicitud de vacantes para el ingreso al Nivel Secundario”.

La operatoria administrativa dispuesta por la cartera educativa excluye el trámite presencial directo y obliga a canalizar los pedidos mediante el asistente virtual DINO. En esa interfaz digital, los adultos responsables “deberán completar los datos requeridos y seleccionar el establecimiento educativo de su preferencia”, sin que el reporte oficial detalle el cupo total de bancos disponibles por región.

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En los hechos, el formulario electrónico habilita la carga de criterios de prioridad para la asignación de bancos en cada colegio requerido. El organismo provincial precisó que durante el trámite las familias podrán “declarar situaciones particulares que correspondan al estudiante, como tener hermanos en la institución, contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o haber sido abanderado en la escuela de la que egresa”.

Para validar el expediente electrónico, el Ministerio de Educación de Chubut determinó que resulta obligatorio “adjuntar en formato digital la documentación solicitada, incluido el Documento Nacional de Identidad (DNI) del estudiante y del adulto responsable”. Asimismo, la cartera indicó que “el sistema permite gestionar solicitudes para más de un estudiante a cargo y contempla la validación de identidad de la persona solicitante”.

Previo al cierre del registro en el asistente virtual, las familias cuentan con acceso al listado de escuelas y orientaciones por localidad a través del sitio web oficial habilitado para consultar la oferta antes de remitir la solicitud definitiva. (Agencia OPI Chubut)