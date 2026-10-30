Chubut proyecta invertir $70 mil millones en rutas nacionales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ejecutivo provincial tramita la autorización federal para intervenir tres tramos deteriorados de jurisdicción nacional con financiamiento propio y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó formalmente al gobierno nacional los permisos administrativos para ejecutar una inversión de $70 mil millones destinada a la reparación de calzadas en corredores de jurisdicción federal. Según se informó de manera preliminar, la propuesta oficial prevé utilizar fondos provinciales para rehabilitar más de 115 kilómetros distribuidos entre la Ruta Nacional N°3 y la Ruta Nacional N°25.

El esquema financiero planteado por la gobernación contempla intervenir de manera directa sobre tres sectores específicos sin financiamiento de la administración central. En los hechos, el plan técnico abarca dos tramos de la Ruta 3 en la zona sur del territorio chubutense y un segmento de la Ruta 25 ubicado entre Trelew y Dolavon.

- Publicidad -

Traspaso para ejecutar obras viales

El gobernador Ignacio Torres formalizó el requerimiento de transferencia de los tres sectores viales para que la administración provincial ejecute las tareas de recuperación con recursos propios. El mandatario provincial sostuvo que “solicitamos formalmente a Nación el traspaso de estos tres sectores clave para que Chubut pueda hacerse cargo directamente de las obras“.

La iniciativa fundamenta la intervención operativa en el riesgo para la circulación que presenta el estado de la infraestructura vial existente. Sobre las condiciones de transitabilidad, Torres señaló que “tanto la Ruta 3 como la Ruta 25 son arterias estratégicas para la producción, el turismo y la conectividad de Chubut. Su estado actual demanda una intervención urgente y una respuesta concreta para los miles de ciudadanos que merecen viajar seguros”.

El programa presentado por el Ejecutivo provincial para el tramo comprendido entre Trelew y Dolavon establece un plazo de obra fijado en 18 meses de ejecución. (Agencia OPI Chubut)