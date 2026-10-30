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César Lencina renunció a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología

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El funcionario dejó su cargo a poco más de un mes de su nombramiento mediante el Decreto 1056/2026, elevando una nota a la Jefatura de Gabinete que denuncia hostigamiento y desarticulación operativa.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Oscar Lencina, formalizó su dimisión con carácter indeclinable a partir del 29 de octubre de 2026, tras elevar una comunicación escrita a la titular del organismo, Adriana Baravalle. La nota administrativa remitió copia formal al jefe de Gabinete, Diego Santilli, e incorporó señalamientos por presuntos maltratos laborales y trabas operativas que precipitaron la salida del funcionario a nivel nacional.

Lencina había asumido la conducción del área técnica el 22 de septiembre de 2026, fecha en que fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1056/2026. En el texto de su alejamiento, el exfuncionario argumentó la existencia de “las dificultades persistentes” para llevar adelante la gestión ministerial, motivadas por la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” dentro de la estructura de gobierno.

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La presentación formal incluyó además cuestionamientos por “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”. Sobre esas conductas, Lencina asentó que “no condicen en absoluto” con su trayectoria en la administración y liderazgo de dependencias públicas, concluyendo su notificación al definir que daba “un paso al costado” frente a la imposibilidad fáctica de sostener las tareas cotidianas. (Agencia OPI Santa Cruz)

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