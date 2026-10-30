Deberá pagar 20 millones por fracturar a un marinero

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(OPI Chubut) – La jueza de garantías Laura Martini homologó la suspensión de juicio a prueba que establece el desembolso en diez cuotas consecutivas sujetas a la temporada de pesca y dos años de pautas de conducta.

El marinero del puerto de Rawson, Diego Lillo, deberá pagar un monto de $20 millones en concepto de reparación económica a H. F., marinero radicado en Puerto Madryn, a quien le fracturó la mandíbula en una pelea ocurrida en 2024, según se resolvió en la justicia provincial tras acordarse una suspensión del juicio a prueba en una audiencia comunicada recientemente.

Lillo aceptó la medida a través de su abogado defensor, Pablo Sánchez, con el aval expreso del Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill y la abogada de fiscalía Etelvina Medina. La propuesta económica de reparación obtuvo el consentimiento directo del abogado de la víctima, posibilitando la resolución procesal del conflicto sin arribar a juicio oral.

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La jueza Laura Martini homologó el acuerdo

La jueza de garantías Laura Martini homologó formalmente la suspensión del juicio a prueba que establece el pago de los 20 millones de pesos en diez cuotas consecutivas. La resolución contempla que los desembolsos mensuales pactados puedan adelantarse de forma extraordinaria, condicionados a las actividades laborales que desarrolle el marinero Diego Lillo durante la presente temporada de pesca.

En la sede judicial se fijó asimismo un régimen de pautas de conducta que regirá durante un plazo de dos años, período en el cual el imputado no deberá cometer nuevos delitos y estará obligado a mantener buena conducta. De igual modo, la magistratura provincial determinó que el marinero tendrá que presentarse personalmente ante la Oficina Judicial de Rawson para certificar su comparecencia y control procesal.

El pronunciamiento asentó una advertencia formal al imputado respecto a que no debe “abusar de consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas” mientras permanezca vigente el beneficio de la probation. Con la homologación de las diez cuotas y las obligaciones de control en Rawson, el legajo penal culminó su tramitación en los tribunales provinciales. (Agencia OPI Chubut)