Nación contratará una inspección técnica de las obras de las represas

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La Secretaría de Obras Públicas autorizó la contratación del control técnico, ambiental y administrativo para la central hidroeléctrica La Barrancosa y su línea de transporte asociada hasta la recepción definitiva.

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El gobierno nacional avanzará en un proceso de licitación pública con un presupuesto oficial de $39.624 millones para contratar la inspección técnica, ambiental y administrativa de las obras hidroeléctricas emplazadas sobre el río Santa Cruz. La contratación abarcará las tareas en la represa La Barrancosa y su sistema de transmisión asociado dentro del territorio provincial.

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La decisión administrativa quedó formalizada mediante la Resolución 274/2026, dictada por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. El pliego establece que la firma adjudicataria asumirá “el control técnico, ambiental, contractual y administrativo de los trabajos”, extendiendo sus funciones hasta la recepción definitiva de las obras civiles y eléctricas.

El esquema operativo incluye la fiscalización directa sobre la línea de extra alta tensión proyectada para transportar la energía generada en la cuenca hidroeléctrica santacruceña. Los lineamientos oficiales fijan que las tareas de inspección mantendrán vigencia continua durante la ejecución de las fases pendientes del complejo.

Obras Públicas define plazos

La Secretaría de Obras Públicas dispuso que el llamado a licitación pública para las obras en el río Santa Cruz se publique durante quince días en el Boletín Oficial, con un plazo de anticipación de veinte días para formalizar la convocatoria. El procedimiento legal requiere este esquema previo para habilitar la compulsa de antecedentes entre las firmas consultoras especializadas en ingeniería y fiscalización ambiental.

La Dirección de Contrataciones quedó facultada para determinar el cronograma definitivo de presentación de propuestas y el posterior acto de apertura de las ofertas económicas de la licitación de La Barrancosa. (Agencia OPI Santa Cruz)