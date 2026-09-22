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(Por: Rubén Lasagno) – Luego de nuestro informe del día 3 de septiembre de 2026, donde explicamos, con base en datos de nuestras investigaciones de los últimos años, que en 4 oportunidades, durante el mandato del SER, el gobernador Claudio Vidal anunció el inicio de las obras de las Represas sobre el río Santa Cruz y que sistemáticamente habíamos desmentido con información exacta, señalando que los fondos enviados desde Nación en cada uno de los casos eran parte de un acuerdo de cancelación de deudas y no de la reactivación de las obras como anunciaba el gobierno con bombos y platillos, solo para crear expectativa y capitalizar el buen humor de la gente.

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Lo hemos dicho hasta el cansancio cada vez que por todos los medios provinciales salían los anuncios de reinicio de las obras; la deuda que desde hace años tiene la UTE Represas Patagonia es de alrededor de 200 a 230 millones de dólares y es, parcialmente, con proveedores de todo tipo y aquellas generadas por malos manejos administrativos y corrupción que nunca (ningún gobierno) va a denunciar.

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Hoy, finalmente, leemos que el gobernador Claudio Vidal se refirió a los fondos previstos para la obra en el Presupuesto Nacional 2027 y es aquí donde el Gobernador de Santa Cruz por primera vez sincera su discurso y explica cuál es el destino de la asignación de fondos por parte del Gobierno Nacional al proyecto Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa.

Qué dijo y cómo lo dijo

“Hoy me comuniqué en horas de la mañana con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, que me comentaba que ya estaban enviando la segunda partida presupuestaria para Represas” (¿?), dice el diario La Opinión Austral que manifestó Vidal en una entrevista. Pero no aclara “para qué” llega la segunda partida.

“Tengo entendido que la empresa Gezhouba ya convocó a algunos de los empresarios que prestaban servicios para reconocer y cancelar deudas pendientes”, afirma el diario que dijo el Gobernador y LOA agrega: “El mandatario provincial sostuvo que el proceso ‘viene bien’, aunque reconoció que existen demandas y expectativas por los tiempos de ejecución”; el diario remata la nota con otra cita de Vidal: “Yo sé que a veces hay necesidad, hay demanda, los tiempos son así, nos gustaría que todo sea mucho más rápido, que pueda fluir mucho más rápido, pero estamos trabajando y las cosas se están dando”, manifestó.

El proyecto sigue postergado

Algo que hasta ahora no había sucedido es que el gobernador Vidal dijera la verdad sobre el futuro inmediato de la obra de Represas Patagonia, en el marco de las decisiones políticas de Javier Milei, para quien nunca estuvo en los papeles darle continuidad al proyecto Represas.

Solo para terminar el 50% (La Barrancosa), demandaría una erogación de entre 800 y 1.000 millones de dólares más; deuda que el Gobierno Nacional no está dispuesto a tomar, basándose en que la auditoría ordenada a ENARSA destapó una cloaca de corrupción, cuantiosas deudas y fondos que se fueron por el sumidero, llevados al pozo de la mano de Electroingeniería y sus socios.

Básicamente, esto provocó la detención de las obras por años, prácticamente desde mediados del Gobierno de Macri para acá, donde no tuvo prácticamente avance significativo; la UTE se endeudó por cifras millonarias en dólares y la corrupción que destapamos en pandemia terminó de matar el proyecto. Milei nunca pudo anular definitivamente la obra porque existe un convenio binacional con los chinos que se puede demorar, pero no rescindir.

El Gobernador no tuvo otra opción

Si repasamos los dichos de Claudio Vidal en sus últimas declaraciones a LOA, dice expresamente: “…Gezhouba ya convocó a algunos de los empresarios que prestaban servicios para reconocer y cancelar deudas pendientes” (obsérvese que no dice “para comenzar la obra”); y en los últimos dos párrafos de la cita al mandatario, “sin decirlo”, sobrevuela el tema que sostenemos desde hace tanto tiempo: por más voluntarismo y mensajes edulcorados que el Gobierno emita, los tiempos de ejecución del proyecto son otros, porque no están disponibles los fondos y lo que ha llegado a Represas fueron y son para tapar agujeros de las malas gestiones K en materia de obra y financiamiento.

Pero la realidad es más cruda aún: esto que hay previsto en el Presupuesto 2027 ni por asomo es un fondo de reactivación, sino de cancelación de compromisos prorrogados.

Téngase en cuenta que el Gobierno Nacional asignó $ 82.143 millones para las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y eso representa unos 53,5 millones de dólares.

No hay nada más claro que los números. Si tomamos en cuenta que en OPI Santa Cruz hemos sostenido desde hace años que la deuda de la UTE estaba entre los 220 y 230 millones de dólares, sumamos todas las remesas enviadas por el Gobierno Nacional (120, 40, 30, etc.) y consideramos que para el 2027 el Estado Nacional tiene previsto erogar poco más de 50 millones de dólares, está claro que por la cabeza de Milei y sus ministros (aunque Santilli le haya tirado buena onda a Vidal) ni remotamente se les pasa la idea de reiniciar las obras de Cóndor Cliff-La Barrancosa.

Finalmente, el Gobernador Vidal se ha dado “un baño de realidad” y los medios que repiten sin investigar, buscar fuentes confiables y apegarse a la verdad y no solo al relato del Gobierno, han quedado muy mal parados ante lo que a todas luces es una verdad revelada: el futuro del inicio de obras de Represas, al menos en el corto plazo, no será posible.

Claro, Claudio Vidal no lo dice de manera directa y descarnada, porque pretende que la llamita de la esperanza siga prendida en una sociedad castigada por la desocupación y la pobreza como la santacruceña, con el agravante de tener por delante un año con campaña política rumbo al 2027.

Por eso, y surfeando en las imprecisiones, el gobernador dijo: “Yo sé que a veces hay necesidad, hay demanda, los tiempos son así, nos gustaría que todo sea mucho más rápido, que pueda fluir mucho más rápido, pero estamos trabajando y las cosas se están dando”.

Se resiste a reconocer públicamente que la obra seguirá postergada y lo explica con palabras confusas y sin determinismo, pero es absolutamente consciente de que no puede seguir mintiendo más, porque, a menos que opere un milagro en el 2027, la obra, de mano de La Libertad Avanza, no avanzará. (Agencia OPI Santa Cruz)