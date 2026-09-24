- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Subzona Franca de Trelew tendrá su primera empresa radicada con la puesta en marcha de la planta de la firma Pesquera Mediterráneo del Sur, que prevé la contratación de 120 trabajadores para el procesamiento de productos pesqueros.

La firma iniciará sus actividades hacia fin de año y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres estuvo recorriendo las instalaciones de la planta junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino.

La pesquera prevé iniciar con el procesamiento de langostino y merluza y al reprocesamiento de calamar, con el objetivo de incorporar valor agregado a los recursos pesqueros antes de su comercialización.

- Publicidad -

Las instalaciones ya cuentan con sistema de frío, cámaras y mesas de trabajo.

Torres reivindicó la puesta en marcha de una planta de procesamiento en tierra dado que “muchos de nuestros recursos pesqueros se van en bloques congelados para procesarse en otros países. Lo que tenemos que hacer es agregarles valor acá, generar trabajo acá”.

El gobernador valoró las herramientas fiscales y arancelarias vinculadas con la Subzona Franca de Trelew, además del esquema de reducción de costos energéticos previsto para las empresas que se instalen y produzcan con destino a la exportación. (Agencia OPI Chubut)