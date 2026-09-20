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El beso de Michael a Freddo

El encuentro público del gobernador Claudio Vidal y el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, expuso una alarmante falta de reflejos y de madurez en ambos, reduciendo un cruce fortuito a un paso de comedia que desnuda la fragilidad de sus construcciones políticas en la provincia. El encuentro demostró que “la ferocidad de sus discursos de oficina”, depende del entorno estrictamente controlado que tengan ambos.

El “abrazo de oportunidad” del gobernador Vidal y la frase entre condescendiente y desafiante de “vení a verme que no muerdo” responden a una necesidad de marcar territorio y proyectar una falsa superioridad frente a las cámaras. Porque el gobernador también se sorprendió y lo que hizo fue forzar una cercanía física inexistente y recurrir a la chicana, priorizando la teatralidad por sobre su investidura.

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Vidal adoptó una postura que si uno aprecia las imágenes, ya desde lo gestual intentó mostrarse como el sujeto “dominante” de la situación y si bien de alguna manera lo logró, en el fondo revela que no tiene herramientas para un diálogo institucional serio; su zona de confort es la pose de guapo y controlador con la que aparece en las fotos oficiales, pero en el fondo, tiene las mismas carencias que su oponente político.

Pero peor aún fue la falta de iniciativa y reflejos de Pablo Grasso, quien quedó congelado y sin palabras, lo cual es el peor escenario para alguien que construye su imagen desde la confrontación.

Claudio Vidal junto a Pablo Grasso ante la atenta mirada del Intendente de Puerto San Julián –

Acostumbrado a disparar munición gruesa desde su propio escritorio y con su equipo detrás, el cara a cara lo descolocó por completo al intendente. Esa falta de reacción rápida, la incapacidad de esbozar al menos una salida irónica, educada o firme, rompió su imagen de líder combativo y lo muestra vulnerable fuera de su ecosistema.

Grasso tenía solo dos caminos: o rechazar la invitación de Vidal y decirle en pocas palabras lo que piensa de él (si es que realmente lo piensa) de manera educada pero firme; decirle algo así como “Igualmente, si querés, vení al municipio que vas a ser bienvenido” o reírse y decirle “No gracias, mientras no me pagues seguiremos así”. Nada de eso ocurrió. Pablo Grasso, públicamente, perdió 1 a 0.

Analizado fríamente la situación, ambos actuaron como amateurs y rozaron el ridículo. Un político con verdadero oficio, del que ambos carecen, utiliza un cruce público no planificado para dos cosas: o establece un puente civilizado que lo eleve por encima de la pelea del barro de campaña, o marca sus diferencias con altura y contundencia discursiva en el momento. Acá ninguno de los dos hizo nada, solo ridiculizarse ante la opinión pública.

El contraste entre los leones de escritorio que se atacan mediáticamente y la incomodidad palpable del cuerpo a cuerpo confirma que sus peleas son, en gran medida, un relato superficial. Cuando se les quita el guion y el micrófono pactado, queda en evidencia que ninguno de los dos sabe cómo sostener el peso de su propios discursos confrontativos en el mundo real.

Si uno observa el video, verá la postura congelada en el tiempo y el espacio del intendente Grasso que podría calificarla con varios epítetos pero sería rozar lo irrespetuoso para una figura pública y el ademán oportunista de “pechito” Vidal que solo le faltó darle el beso de Michael a Fredo en El Padrino.

Solo dos improvisados pueden ”no prever” que en un acto público donde ambos estarán presentes, no habrá un cruce.

Solo dos improvisados pueden sorprenderse y no tener un plan B y C para salir de una situación como ésta. Y solo dos improvisados que dicen pelearse pero arrugan en público, pueden exponerse a semejante ridículo.

“Pinocho” Gordillo

Un anuncio de YCRT hace mención a la responsabilidad social de la empresa y al aporte de generación que hace a la cuenca y (presumiblemente) al país. Pero, cuando contrastamos lo que allí dice con la realidad que vive el yacimiento, encontramos que al menos quien esto escribió, tiene otra visión de YCRT, o sencillamente, miente.

Por ejemplo, dan por cierto que el yacimiento produce 1.200 toneladas de carbón al año y la realidad muestra que no llegan a 200 mil en el mismo periodo. Y si somos contemplativos, en bruto y sin depurar no exceden la producción de 400 mil tonelada anuales.

El sitio oficial de YCRT –

Y como frutilla del postre de este anuncio despegado de la realidad cotidiana que viven los trabajadores de YCRT, con el silencio generoso de los sindicatos que rodean al Interventor, el slide señala “240 Mw producido”, lo cual es una rotunda falacia porque YCRT no produce energía.

Nada coincide con la empresa real, la única locomotora que hay, no funciona. La llevaron a la Fábrica Argentina de Locomotoras (Fadel), la misma empresa que estuvo complicada en épocas del kirchnerismo por contratos con la UTN para YCRT y quedaron metidos en juicios por corrupción. Mientras tanto, el delirio del interventor llegó a un grado preocupante, cuando expresó su plan de sacar carbón por el pacífico, luego de haber señalado por años, la conveniencia de la adaptabilidad del puerto de Punta Loyola que usufrutua CGC por orden y gracia del gobierno provincial y los negocios cruzados, quien acordó con YCRT y dicen estar empujando una inversión para adaptarlo comercialmente a la salida de carbón.

La otra pregunta es ¿si tenderán una vía entre Río Turbio y Puerto Natales (Chile)?, a pesar que no pueden arreglar el tendido a Punta Loyola o llevarán el carbón en camiones?. Llegado el caso que esta última sea la idea, le aconsejaríamos revisar los costos no sea que el transporte le salga más caro que el producto que acarrean.

Márketing del subdesarrollo

Como lo expresamos en nuestro informe de investigación de la semana pasada, Pablo Gordillo contrató (sin contrato visible) a la consultora Compliance de Río Gallegos y encontramos una presentación institucional de la misma que nos gustaría compartir con el lector a fin de que el mismo tenga una idea del marketing publicitario con el cual “convencieron” al interventor, de que Compliance es el mejor recurso para operar dentro de la empresa, sin que sepamos, hasta el momento, qué hacen, cómo lo hacen y para qué sirve.

La consultora Compliance de Río Gallegos

El video muestra a uno de los socios presentando los servicios de la empresa en un diálogo en off con una mujer. Sin ánimo de ser crítico, convengamos que desde la edición del monólogo con los cortes inapropiados que le imponen como si el hombre no pudiera hablar de corrido, pasando por el entorno físico minimalista (casi empobrecido) donde se desarrolla el discurso y terminando en la Bic que revolea el proponente, no justifica los cheques millonarios que habría firmado el Interventor en favor de esta consultora ¿O si?. Cómo nadie explica ni dice nada, tenemos derecho a pensarlo, especialmente por lo poco que vemos ¿No?.

Tanta plata, tan poco tiempo…

El gobierno a través del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda) emitió la licitación pública N° 24/SP/2026 de SPSE para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Las Heras con fecha de apertura de sobre el 2 de octubre 2026 a las 11 horas en Río Gallegos y un presupuesto oficial de $21.722.396.113.62.

En agosto de 2021, la misma obra fue licitada inicialmente con un presupuesto oficial de $ 274.108.906,22.

La licitación pública N° 24/SP/2026 de SPSE –

Posteriormente, entre mayo y julio de 2023, volvió a ser publicada en el Boletín Oficial bajo la Licitación Pública Nº 32/SP/2023 por parte de Servicios Públicos Sociedad del Estado, instancia que llegó a tener un segundo llamado.

Actualmente, como señalamos, aparece la Licitación Pública 24/SP/2026 que marca un tercer llamado donde el presupuesto oficial asciende a $ 21.722.396.113,62.

Algunos interrogantes: en los Boletines oficiales de los últimos meses no aparece la última licitación. De las averiguaciones practicadas al respecto, se nos señala que entre la licitación y la apertura de sobres hay solo 9 días, lo cual nos lleva a tener una duda razonable ¿Puede el Estado en un plazo de 9 días decidir la inversión de casi 22 mil millones de pesos?. Y la segunda duda, pero que algunas fuentes ya respondieron, es si esta obra ya tiene nombre y apellido y se llama Rubén Aranda?. (Agencia OPI Santa Cruz)