Santa Cruz emitirá títulos públicos por hasta $450.000 millones

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El Poder Ejecutivo provincial facultó a la cartera económica a definir plazos, tasas y colocación de series de deuda para atender desequilibrios de caja, pasivos vigentes y obras de infraestructura pública.

El gobierno de Santa Cruz formalizó la creación de una línea de endeudamiento destinada a contener el déficit provincial mediante el Decreto 924/2026. La normativa habilita la puesta en marcha del Programa de Títulos Públicos en el Mercado Local de Capitales de la Provincia de Santa Cruz, un esquema que faculta la emisión de instrumentos de crédito por un tope global de $450.000 millones. La administración provincial justificó la medida ante el escenario de desequilibrios acumulados en las finanzas locales.

La conducción operativa de las emisiones quedó bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, encabezado por Ezequiel Verbes. Dicho ministerio resolverá las condiciones técnicas de cada colocación, lo que incluye la fijación de la tasa de interés, los plazos de vencimiento, el precio final de corte y las pautas operativas particulares que regirán para cada una de las series a licitar.

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El instrumento legal habilita de forma directa la contratación de agentes colocadores, estructuradores financieros, asesores legales y agencias calificadoras de riesgo crediticio. Asimismo, el texto autoriza a tramitar la cotización y negociación de los títulos en los mercados regulados de la República Argentina, con el propósito de captar liquidez institucional en plaza doméstica.

Destino de los fondos y alcance del endeudamiento

El programa contempla la aplicación de los recursos obtenidos a la reestructuración y refinanciación de pasivos públicos provinciales preexistentes. A su vez, los fondos resultantes podrán orientarse a la cobertura de desequilibrios fiscales acumulados en el ejercicio, así como a la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de alcance provincial, municipal o del sector privado orientados a la actividad económica territorial.

Al cierre de este despacho, el Ministerio de Economía provincial no oficializó el cronograma de licitación de la primera serie, los plazos de vencimiento previstos ni las entidades bancarias designadas para la colocación de los títulos en plaza. (Agencia OPI Santa Cruz)