INDEC registró 48 mil personas pobres en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – El relevamiento oficial del primer semestre de 2026 determinó que 13 mil hogares fueguinos carecen de ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria y total, mientras 6 mil habitantes cayeron en la indigencia.
El 25,9% de los habitantes del aglomerado Ushuaia–Río Grande vive bajo la línea de pobreza. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, ubicaron en esa condición a 48 mil personas distribuidas en 13 mil hogares dentro de las dos principales ciudades fueguinas.
A su vez, el registro de indigencia identificó a 6 mil personas y 2 mil hogares que no cubren los requerimientos calóricos indispensables. Estos datos integran el informe técnico de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevamiento que evalúa el comportamiento socioeconómico en los 31 conglomerados urbanos de la Argentina.
En la región patagónica, la pobreza trepó al 28,4% de la población, lo que representa a 328 mil personas, mientras la indigencia llegó al 4,2%, equivalente a 48 mil habitantes. Dentro del escenario austral, Comodoro Rivadavia-Rada Tilly encabezó la nómina con 22 mil hogares y 98 mil personas pobres, escoltado por Neuquén-Plottier con 19 mil hogares y 65 mil habitantes. Rawson-Trelew sumó 16 mil hogares y 54 mil personas, ubicándose por encima del conglomerado Ushuaia-Río Grande.
Río Gallegos registró 10 mil hogares y 35 mil personas bajo la línea de pobreza, mientras que Viedma-Carmen de Patagones contabilizó 8 mil hogares y 29 mil residentes afectados. Respecto a la indigencia patagónica, Rawson-Trelew acumuló 5 mil hogares y 15 mil personas; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly totalizó 3 mil hogares y 10 mil habitantes; Neuquén-Plottier reunió 4 mil hogares y 9 mil personas; Viedma-Carmen de Patagones sumó mil hogares y 5 mil ciudadanos; y Río Gallegos anotó mil hogares y 4 mil personas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)