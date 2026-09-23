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(Por: Rubén Lasagno) – Por estos días asistimos a una furiosa publicidad oficial referido a la puesta en servicio del tren entre Fitz Roy y Jaramillo y resaltan la recuperación de una locomotora diésel eléctrica Alco RSD 35 recuperada, el tendido de las vías y toda la infraestructura que se hizo con personal de YCRT, cobrando por meses los viáticos correspondientes por los trabajo realizados en la zona.

El Interventor de YCRT, Pablo Gordillo, ha resaltado exultante y orgulloso, el logro de la empresa en la asistencia técnica y aporte de personal para lograr el objetivo de la puesta en marcha del tren turístico.

Mientras Pablo Gordillo y Claudio Vidal están empeñados en el tren de Jaramillo, así está el parque ferroviario de YCRT

Y acá viene la controversia. Nuestras fuentes dentro de YCRT se han manifestado con absoluto descontento, por cuanto, mientras se dilapidan esfuerzos, fondos, tiempo y recursos humanos en recuperar una locomotora y el tendido de vías para el tren turístico de la provincia, en la empresa, el sistema ferroviario está prácticamente fuera de servicio e impide que el yacimiento pueda sacar carbón en los tiempos y cantidad que necesita.

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Realidad mata relato

OPI Santa Cruz tuvo acceso a un informe sobre el estado general del material ferroviario de YCRT. La situación se refleja en un listado de demandas que vamos a sintetizar a continuación:

Estado actual del Parque de Tracción, Vías y Campamentos al mes de septiembre de 2026

1.⁠ ⁠HECHOS Y ESTADO ACTUAL RELEVADO

1.1. Parque de Tracción

Locomotora 005

Se encuentra fuera de servicio desde abril de 2026. Presenta averías de consideración en el convertidor. La llanta o bandeja —aro exterior de acero que toma contacto con el riel—presenta desgaste y se encuentra fuera de las medidas correspondientes.

Locomotora 004

Se encuentra fuera de servicio desde hace aproximadamente cinco años. Presenta rotura del convertidor. Presenta averías en el compresor. Presenta problemas en el sistema de aceleración y avería en el Dynastar.

Locomotoras 003 y 001

Ambas unidades se encuentran desmanteladas. Actualmente no se encuentran disponibles para prestar servicio.

1.2. Convertidores

Los convertidores de las locomotoras mencionadas fueron trasladados al Taller F&V de Río Gallegos para su reparación.

A la fecha del presente informe: los convertidores no han sido reparados. Se realizó un intento de prueba de funcionamiento. La prueba resultó fallida. Los equipos no han podido ser reincorporados al servicio.

Antecedente: se ha informado la existencia de actuaciones judiciales vinculadas al Taller F&V y a convenios celebrados con la UTN. Este antecedente deberá ser respaldado y precisado mediante la documentación correspondiente.

2.⁠ ⁠ESTADO DE LAS VÍAS

Km 75

Se registra faltante de balasto en aproximadamente 500 metros.

Km 112

Se registra un golpe de vía. Se señala como antecedente el mal estado de los rieles.

Km 224 al Km 251

Se registra faltante de balasto. Se observan necesidades de intervención en paredes de contención de alcantarillas.

Sector 28 de Noviembre – Julia Dufour

Se registra necesidad de limpieza de pasos a nivel. Se registra faltante de balasto.

Planta depuradora

Se registran las siguientes necesidades: Limpieza de desagües. Antecedentes de inundación de la playa de maniobras. Necesidad de cambio de rieles. Necesidad de cambio de durmientes.

3.⁠ ⁠CAMPAMENTOS

Campamento Gobernador Moyano: se encuentra en óptimas condiciones para operar.

Campamento Ing. Cappa: se encuentra totalmente cerrado. No presenta actualmente condiciones de uso.

Mientras todas estas novedades surgen del material ferroviario de YCRT, a unos 1.000 kms de allí no se escatima dinero, esfuerzo y dedicación, para reacondicionar un material ferroviario para el turismo mientras el tren productivo, deberá esperar. (Agencia OPI Santa Cruz)