Senado sesiona este jueves reformas del Banco Central y Zonas Frías

- Publicidad -

El oficialismo acordó con bloques dialoguistas sesionar este mediodía en el Senado para recortar el régimen de gas y blindar autoridades monetarias mediante un esquema de 37 votos.

El Senado de la Nación convocó a sesión especial para este jueves a las 12 con el objetivo de tratar las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y el recorte al régimen de Zonas Frías. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó con los espacios de la UCR, el PRO y bancadas provinciales modificar el texto remitido desde la Cámara de Diputados respecto al mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la autoridad monetaria.

El entendimiento sellado en la reunión de Labor Parlamentaria preserva la exclusividad del Senado de la Nación para nombrar a los directores de la entidad bancaria mediante mayoría absoluta de 37 votos, descartando la intervención de la Cámara baja. El esquema consensuado suprime además la exigencia de dos tercios para remover funcionarios del directorio, habilitando la destitución con ese mismo piso de mayoría agravada frente al régimen actual que contempla decretos del Poder Ejecutivo con dictamen previo de una comisión parlamentaria.

- Publicidad -

Fractura territorial por el ajuste de fondos gasíferos

La reforma del régimen de Zonas Frías concentra el mayor foco de conflicto legislativo al dividir los posicionamientos territoriales por encima de las disciplinas partidarias. El proyecto oficialista excluye a las localidades adheridas en 2021 pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, sosteniendo la bonificación exclusivamente para la Patagonia, el departamento de Malargüe y la región de la Puna.

Para viabilizar la iniciativa, el Poder Ejecutivo comprometió un subsidio a las tarifas eléctricas durante el verano para las provincias de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones. Esta compensación estival facilitará los votos necesarios para que la administración nacional reduzca el gasto público en subsidios por un monto de 272 millones de pesos.

El esquema de recorte establece que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y dejará de computarse sobre el valor total de la boleta. Quienes pierdan el beneficio automático deberán gestionar una tarifa subsidiada acreditando ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas tipo 2, umbral fijado en 4,8 millones de pesos, manteniéndose únicamente las excepciones directas para veteranos de Malvinas, usuarios inscriptos en el ReNaBaP y familias con integrantes poseedores del Certificado Único de Discapacidad.

Frente a esta redistribución de partidas, los senadores radicales Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger ratificaron su rechazo junto a la mayor parte del bloque justicialista. Pese a estas bajas opositoras, la conducción oficialista prevé que legisladores peronistas del norte convaliden el texto definitivo.

El paquete normativo contempla paralelamente cambios de fondo en el Banco Central al prohibir la asistencia financiera directa a la Nación y a los distritos provinciales. La reforma suprime asimismo las atribuciones de direccionamiento de crédito y líneas productivas diferenciadas para ceñir las competencias del organismo a la política monetaria. (Agencia OPI Santa Cruz)