Policía del Chubut incautó cocaína en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Las diligencias judiciales permitieron el decomiso de cuatro rodados y la captura de cuatro personas vinculadas al traslado de sustancias prohibidas desde la provincia de Mendoza.

La División Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, bajo directivas de la Justicia Federal, incautó 5,3 kilos de cocaína valuados en 160 millones de pesos durante siete allanamientos concretados en Comodoro Rivadavia tras actuaciones registradas un día jueves.

Las intervenciones correspondieron al despliegue denominado Operativo Corredor Norte, focalizado en una banda investigada por el ingreso de estupefacientes procedentes de Mendoza para su posterior comercialización en la ciudad petrolera. Los registros tuvieron lugar en inmuebles situados en los barrios Km 17, Km 14, Km 8, La Floresta y 30 de Octubre.

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Durante las inspecciones habitacionales, los efectivos hallaron envoltorios con sustancia disimulados en un sobretecho. De forma paralela, la requisa sobre una camioneta Chevrolet S10 bajo seguimiento detectó cargamento adicional oculto en el interior de la compuerta de la caja de carga.

Entre el material decomisado se contabilizaron cuatro paquetes rectangulares prensados con un sello en bajo relieve representativo de la figura de un delfín, marca utilizada por organizaciones narcocriminales para individualizar el origen del cargamento.

El saldo material del procedimiento incluyó la incautación de teléfonos celulares, el rodado Chevrolet S10, un automóvil Peugeot 408, una camioneta Volkswagen Amarok y un coche Honda Civic. Las actuaciones concluyeron con el arresto de tres hombres y una mujer, quienes permanecen detenidos a disposición de la Justicia Federal. (Agencia OPI Chubut)