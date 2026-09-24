Melella firmó la emergencia salarial docente

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(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella firmó el decreto declarando la emergencia salarial docente, según el compromiso que contrajo con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) para acordar una salida al conflicto que demandó 46 días de medidas de fuerza.

El decreto declara por un año la emergencia salarial docente, establece un marco para priorizar la mejora de los salarios, pero por sí misma no modifica los haberes ni incorpora nuevos recursos para financiar una recomposición.

En la norma se instruye a los ministerios de Educación y Economía a “evaluar, proponer e impulsar medidas destinadas a mejorar las remuneraciones docentes”.

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Entre otros puntos, permite realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias siempre considerando la negociación colectiva, las normas vigentes y los créditos presupuestarios disponibles.

Desde el SUTEF se indicó que la emergencia permitiría utilizar partidas destinadas a “otros asuntos no prioritarios” y recurrir a la “utilización y regulación de tributos que no requieran autorización legislativa”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)