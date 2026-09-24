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(Por: Rubén Lasagno)- En un claro ejemplo de las contradicciones que rodean el manejo de los fondos públicos y la falta de control sobre las empresas proveedoras del Estado, la actual administración provincial del gobernador Claudio Vidal ha otorgado licitaciones multimillonarias a una firma que, apenas un par de años atrás, fue sancionada por incumplimientos graves y que aún mantiene deudas con el erario público.

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Se trata de la empresa Talka S.R.L., que recientemente fue beneficiada con la adjudicación de obras por la exorbitante suma de 15.000 millones de pesos para la construcción de tres polideportivos en la provincia, como OPI Santa Cruz lo viene informando desde hace meses.

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El contraste entre este millonario beneficio y los antecedentes inmediatos de la empresa resulta alarmante. En septiembre de 2023, mediante la Resolución N° 848, la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) resolvió rescindirle de manera culposa la Orden de Compra N° 730/2022/0044. Aquel contrato, emitido por $16.920.015,79, estaba destinado a la ejecución de una red de agua.

El documento oficial de SPSE, firmado en su momento por las autoridades del directorio, expuso claramente el “incumplimiento del contratista“. La rescisión no solo implicaba apartar a la empresa TALKA SRL de la obra, sino que facultaba al Estado a ejecutar la Póliza de Anticipo Financiero y aplicar las sanciones correspondientes a través del Registro Provincial, inhabilitando o penalizando a la firma para futuras licitaciones.

A pesar de la intimación para devolver el anticipo financiero, para lo cual la empresa llegó a firmar un acuerdo de pago en cuotas que jamás cumplió, los mecanismos de control estatal parecen haberse esfumado con el cambio de gestión. Lejos de exigir el resarcimiento económico por la obra de agua no concluida y el dinero público retenido, el gobierno actual decidió premiar a la misma firma con nuevos y más jugosos contratos.

De incumplidora y deudora del Estado a contratista millonaria. La insólita adjudicación de obras por $15.000 millones a la firma Talka SRL

El patrón de ineficiencia, previsible dados los antecedentes, ya comienza a repetirse. De los tres polideportivos adjudicados bajo la gestión de Vidal, el que presenta el mayor grado de avance es el ubicado en Puerto Santa Cruz. Sin embargo, a pesar de haber iniciado los trabajos en noviembre de 2025, la obra ni siquiera ha logrado alcanzar el 45% de ejecución física hasta la fecha.

La situación plantea interrogantes ineludibles sobre la transparencia en los procesos de licitación pública: ¿Cómo es posible que una empresa con un contrato rescindido por culpa propia, notificada para ser penalizada y que adeuda fondos de un anticipo financiero al Estado, logre sortear los filtros del Registro Provincial de Proveedores?

Lo que las resoluciones del 2023 dictaminaron como un grave perjuicio al Estado, hoy parece haber sido borrado de los expedientes, permitiendo que fondos públicos por 15.000 millones de pesos queden en manos de una empresa cuya principal carta de presentación es el incumplimiento. (Agencia OPI Santa Cruz)