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La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo toda la documentación vinculada al Decreto 915/26, que autoriza la venta de tierras entre privados en la Península de Magallanes, terrenos ubicados en proximidades del área del Parque Nacional Los Glaciares.

Todo surgió al conocerse la norma firmada por el gobernador Claudio Vidal que habilita de manera excepcional la venta de la Fracción G, Matrícula 186 de la Península de Magallanes que pertenece a la empresa Lacustre del Sud S.A. hacia la firma ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales de Dubai, para desarrollar el denominado Máster Plan Ecocentro.

ASB Hospitality Calafate es una subsidiaria de ASB Hospitality, una firma con marcas hoteleras internacionales líderes como Four Seasons, Hyatt y Meliá Hotels International, de capitales internacionales con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

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De esta manera, el gobierno provincial tendrá hasta 48 horas para remitir el expediente completo, junto con informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y demás antecedentes relacionados con la autorización excepcional para una operación vinculada a capitales extranjeros dentro de Península Magallanes.

Los bloques parlamentarios pidieron informes sobre el alcance del Master Plan Ecocentro y que se revelen detalles de la operatoria.

Ecocentro es un proyecto que contempla la construcción de un eco-resort exclusivo de aproximadamente 20 cabañas de alto nivel, orientadas a recepcionar turismo internacional de alto poder adquisitivo. (Agencia OPI Santa Cruz)