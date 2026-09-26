Comodoro Rivadavia suma 700 cámaras con el centro Atalaya I

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(OPI Chubut) – El nuevo centro de monitoreo comunal requirió una erogación superior a los 500 millones de pesos y abarcará espacios públicos, arterias viales primarias y dependencias edilicias de la localidad petrolera.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia habilitará el centro integral de monitoreo denominado Atalaya I, dispositivo técnico que operará la visualización de 700 cámaras de seguridad en la localidad del sur de Chubut, según se informó de manera preliminar.

La ejecución del esquema de vigilancia requirió una partida mayor a los $500 millones. El titular de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, detalló que la infraestructura técnica apunta a potenciar la supervisión vehicular en los accesos, cruces y avenidas primarias de la urbe.

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El plan contempló la colocación de dispositivos de filmación en una franja de entre 120 y 130 inmuebles dependientes del Ejecutivo local. Gómez indicó que la plataforma operativa permite observar y registrar los sucesos en cada una de las dependencias comunales conectadas a la red.

La cobertura del tendido abarca plazas, parques, paseos municipales, áreas de circulación comunitaria y sectores barriales puntuales donde los referentes vecinales elevaron solicitudes formales de vigilancia. (Agencia OPI Chubut)