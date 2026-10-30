El Gobierno del Chubut gestiona créditos ante el BID

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(OPI Chubut) – La comitiva del organismo multilateral expuso en Casa de Gobierno los esquemas de financiamiento para infraestructura, energía y saneamiento, en un encuentro formal que no fijó partidas presupuestarias ni plazos de ejecución.

El vicegobernador Gustavo Menna recibió en la Casa de Gobierno en Rawson a una comitiva técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para evaluar esquemas de financiamiento público. El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Situación durante un reporte preliminar registrado un jueves, con la participación de la especialista senior en Agricultura y Desarrollo Rural, Anna Toness, y del especialista líder en Desarrollo Rural, Carmine Paolo De Salvo.

La reunión institucional se orientó a examinar los mecanismos de crédito directo que el organismo internacional ofrece a los estados subnacionales. De fondo, la administración provincial busca financiamiento externo para obras de infraestructura y programas productivos, aunque el reporte oficial no consignó números de expedientes ni cifras presupuestarias comprometidas.

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El BID expuso sus líneas crediticias

La directiva Anna Toness presentó ante los funcionarios de Chubut el esquema tripartito de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que opera a través del BID para préstamos y asistencia técnica a gobiernos, BID Invest para el sector privado y BID Lab para innovación con impacto social. Las partes coincidieron en delinear una agenda de trabajo común sobre infraestructura vial con foco en caminos y rutas, electrificación rural, distribución y eficiencia energética, además de obras de agua y saneamiento urbano.

En los hechos, el temario conjunto abarcó proyectos de tecnificación de riego, canales, conectividad digital, telecomunicaciones, salud pública, modernización del Estado y resiliencia climática. La presentación de la comitiva internacional definió áreas de interés mutuo pero evitó fijar montos globales o tramos crediticios para la provincia.

El Gobierno del Chubut convocó a los titulares de las principales áreas operativas y ministeriales para coordinar la presentación de proyectos frente a la comitiva técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. En la mesa de trabajo intervinieron la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, el ministro de Economía, Gustavo Paz, el ministro de Producción, Julio Kresteff, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y el ministro de Educación, José Luis Punta, quienes expusieron las características y prioridades del territorio.

La representación provincial incluyó al presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher, al gerente general de la Empresa Provincial de Energía del Chubut, Sebastián De La Vallina, y a los subsecretarios Ezequiel Suazo de Servicios Públicos, Tamara Sander de Innovación y Mejora de Procesos, y Nadia Bravo de Conservación y Áreas Protegidas. Concurrieron también funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Unidad Ejecutora Provincial y del Instituto Provincial del Agua.

El reporte oficial no detalló montos de financiamiento, tasas de interés ni plazos de ejecución para los proyectos evaluados, supeditando el avance crediticio a futuros análisis técnicos de las carteras provinciales. (Agencia OPI Chubut)