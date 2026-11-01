Gobierno de Chubut confirmó pago de jubilaciones y salarios a estatales

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(OPI Chubut) – El esquema oficial prevé dos jornadas de depósito bancario diferenciadas para jubilados y activos provinciales, con disponibilidad efectiva por cajero automático al día siguiente de cada acreditación.

La administración de la provincia del Chubut confirmó el calendario oficial para la acreditación de los haberes correspondientes al mes de octubre destinados a jubilados, pensionados y trabajadores de la administración pública. La disposición ratificada por la gestión de Ignacio Torres establece un esquema desdoblado en dos etapas para hacer efectivo el cumplimiento salarial con los sectores pasivo y activo del Estado provincial.

De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno del Chubut, los haberes del sector pasivo quedarán depositados el martes 3 de noviembre, mientras que el personal estatal en actividad tendrá su acreditación el miércoles 4 de noviembre. En los hechos, el esquema operativo pauta que las sumas correspondientes no estarán disponibles de forma inmediata al momento del depósito, sino al día hábil siguiente a través de las terminales de la red bancaria.

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Bajo este mecanismo financiero, los jubilados y pensionados accederán al retiro del dinero en las sucursales y cajeros automáticos del Banco del Chubut a partir del miércoles 4 de noviembre. Por su parte, los empleados públicos en actividad podrán disponer materialmente de sus salarios desde el jueves 5 de noviembre, fecha en la que concluirá la liquidación de los sueldos del período según la información brindada por la administración provincial. (Agencia OPI Chubut)