Ushuaia prepara un simulacro de evacuación por tsunami

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(OPI TdF) – El operativo del 11 de noviembre abarcará la franja costera entre Tolhuin y Laserre. La aplicación interactiva oficial geolocaliza vías de escape seguras, referencias de emergencia y activa sirenas sonoras.

El Gobierno de Tierra del Fuego activó una plataforma digital oficial para coordinar el ejercicio de evacuación por tsunami programado para el 11 de noviembre en Ushuaia. La medida establece el perímetro operativo obligatorio para vecinos, comercios e instituciones educativas ubicadas en el casco céntrico y áreas costeras de la capital fueguina.

La zona de evacuación comprende el sector delimitado desde la intersección de las calles Tolhuin y Kuanip hasta la arteria Laserre, en el cuadrante comprendido entre las avenidas Maipú y Gobernador Paz. El dispositivo requerirá el desplazamiento a pie hacia los puntos elevados de la ciudad una vez que comiencen a sonar las alarmas operativas.

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La Infraestructura de Datos Espaciales de Tierra del Fuego (IDE-TDF) habilitó dentro del portal la aplicación interactiva Zona Segura TDF. Este sistema cartográfico permite cotejar mediante geolocalización satelital si un inmueble queda dentro del área alcanzada, además de trazar los pasajes peatonales señalizados hacia terreno seguro, registrar observaciones sobre las vías de tránsito y descargar la constancia de intervención.

Personal operativo de Protección Civil coordinará las columnas de evacuación en el terreno tras la activación de las alertas sonoras de advertencia. El organismo provincial dispuso que la ciudadanía verifique de forma previa los accesos y teléfonos de emergencia a través del sitio web oficial del ejercicio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)